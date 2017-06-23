Глава Подмосковья призвал чиновников вовремя решать возникающие проблемы

ИСТРА (Московская обл.), 23 июн — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на семинаре для глав муниципалитетов, посвященном эффективному госуправлению, призвал их своевременно решать возникающие проблемы, не допуская "нарывов", которые неизбежно ведут к политическим последствиям.

Семинар для руководителей органов государственной и муниципальной власти, посвященный внедрению современных принципов проектного управления в госорганах, будет проходить 23-24 июня на базе корпоративного университета Сбербанка в Подмосковье, мероприятие проходит третий год подряд. С лекциями на семинаре будут выступать ведущие мировые эксперты по повышению эффективности госслужб.

"Московская область находится в эпицентре событий. Здесь — в Москве и Московской области — самые активные граждане, самые активные пользователи интернета, здесь очень насыщенное количество вызовов, с которыми мы должны справляться своевременно. Потому что нерешенная проблема, как известно, приводит к нарыву, а нарыв приводит уже к каким-то политическим последствиям. Наша задача — не допускать формирования неразрешенных, затянувшихся проблем", — сказал Воробьев.

Он отметил, что работать в этом направлении нужно "превентивно, заглядывая за горизонт".