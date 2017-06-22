Жительница Подмосковья о сроках закрытия свалки в Балашихе: случилось чудо

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Жительница Подмосковья Елена Михайленко, обратившая внимание президента РФ Владимира Путина на огромную мусорную свалку в Балашихе, заявила РИА Новости, что не сомневалась в том, что проблема будет решена, но не предполагала, что так скоро.

В четверг Путин потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону ТБО "Кучино" в Балашихе, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Как сообщила пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, во исполнение поручения президента РФ принято решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона "Кучино" в городском округе Балашиха 23 июня.

"Учитывая, что мы достучались до федеральных каналов и наша информация попала к президенту, это для нас был просто потрясающий шанс. Мы понимали, что если мы смогли озвучить эту проблему на всю страну, то господин президент сто процентов ее решит, просто мы не знали, как быстро, как скоро. Какие тут могут быть чувства? Как будто случилось волшебство", — сказала Михайленко.

Она отметила, что сейчас экологическая ситуация в районе свалки крайне неблагоприятная, распространение вредных веществ "идет в радиусе не метров, а километров". По ее словам, ответственность должны понести лица, которые довели ситуацию со свалкой до нынешнего состояния, а также те, кто выдавал разрешения на строительство домов в непосредственной близости от мусорного полигона.

"Должны быть найдены виновные в этой ситуации обязательно, и привлечены к определенной ответственности. Вообще, это было бы бонусом ко всей этой ситуации", — заключила Михайленко.

В ходе прямой линии 15 июня к Путину обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с огромным мусорным полигоном "Кучино". Эта свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Путин в ответ заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться этой проблемой.

В среду министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган рассказал журналистам, что по планам мусор перестанут вывозить на полигон "Кучино" в декабре 2018 года, рекультивация начнется в январе 2019 года. Для подготовки проекта рекультивации полигона ТБО "Кучино" в Балашихе, по его словам, нужно 7-8 месяцев. Однако в четверг Путин в ультимативной форме потребовал от чиновников закрыть свалку в кратчайшие сроки.