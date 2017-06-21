На фестивале "Московское лето" представят работы садоводов-любителей

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. С 20 июля по 6 августа в рамках фестиваля "Московское лето" в столице пройдет конкурс ландшафтного дизайна, в котором смогут принять участие начинающие ландшафтные дизайнеры и горожане, которые увлекаются садоводством. Всего в рамках конкурса город украсят 150 цветников. Для участия подать заявку нужно на сайте конкурса до 23 июня, сообщает mos.ru.

Проекты участников оценят профессиональные ландшафтные дизайнеры и флористы. Победителей объявят в ходе торжественной церемонии 5 августа на Тверской площади, где в этот день пройдет праздник цветов.