Опрос: "прямую линию" Путина с молодежью хотели бы увидеть 76% студентов

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Три четверти российских студентов хотели бы увидеть в этом году новую программу — общение президента России Владимира Путина в формате "прямой линии" отдельно с представителями молодого поколения, показал опрос Центра социологии студенчества.

Центр по итогам ежегодной "Прямой линии с Владимиром Путиным" провел онлайн-опрос, в котором приняли участие 2013 студентов российских вузов и ссузов. Опрос проводился 15 – 17 июня 2017 года, ссылка на опрос распространялась в студенческих сообществах и группах в соцсетях в более чем 30 регионах России.

Как показал опрос, 92% респондентов получали информацию о содержании "прямой линии" из каких-либо источников – посредством интернета или телевидения.

"76% студентов хотели бы, чтобы была проведена в этом году программа в формате "прямой линии" с молодежью, где вопросы президенту будут задавать только представители молодого поколения", — говорится в материалах опроса.

В числе наиболее важных тем "прямой линии" студенты называют здравоохранение (81%), образование (79%), экономику (77%,), борьбу с коррупцией (77%) и социальную политику (76%), местное самоуправление (71%) и молодежную политику (66%).

Политику президента, по данным Центра социологии студенчества, поддерживают свыше 80% студентов: 40% заявляют о том, что поддерживают ее полностью, 46% — скорее поддерживают; каждый десятый респондент (11%) говорит о том, что скорее не поддерживает политику главы государства, а 3% — не поддерживают полностью.