Медведев поручил не забыть о средствах на школы Северного Кавказа

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Премьер Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам при формировании проекта бюджета предусмотреть выделение дополнительных средств на создание новых мест в школах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), сообщается на сайте правительства.

Как отмечается, поручение дано по итогам совещания о строительстве новых школ в СКФО, прошедшего 13 июня во Владикавказе.

"Минобрнауки России (О.Ю. Васильевой), Минфину России (А.Г. Силуанову), Минкавказу России (Л.В. Кузнецову) при формировании проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотреть выделение дополнительных бюджетных ассигнований в соответствии с потребностью на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа", — говорится в сообщении.

Создание новых мест в школах, как предполагается, обеспечит "приоритетное решение задач по ликвидации третьей смены обучения, переводу обучающихся из зданий с высоким уровнем износа".

Срок выполнения поручения — 17 июля 2017 года.