МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил регулярно проводить заседания "совета блогеров".

"Мы будем стараться сделать такую площадку на регулярной основе с привлечением комитета по делам молодёжи, который возглавляет мой коллега, представитель ЛДПР Михаил Дегтярёв… Мы такую площадку сделаем, она будет постоянной", — сказал Толстой, выступая на заседании.

"Другой консультативный орган, в который мы вас пригласим, будет касаться законодательства в сфере IT. Это тоже очень важно, и речь идёт не о том, что кто-то хочет закрутить какие-то гайки, чтобы никто не пискнул — ничего подобного. Просто мы хотим сделать так, чтобы пространство интернета в России было чистым, безупречным с точки зрения законодательства, и чтобы прекратилась практика воровства авторского контента", — отметил парламентарий.

В Госдуме в понедельник проходит первое заседание так называемого "совета блогеров", среди приглашённых — Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России.

С идеей создания "совета блогеров" выступил депутат от ЛДПР Василий Власов. Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, комментируя эту идею, отметил, что такой совет является избыточным. Он обратил внимание на то, что сейчас ничто не мешает блогерам с активной гражданской позицией, специализирующимся на той или иной тематике, входить в экспертные советы при комитетах, высказывать свою позицию по актуальным законопроектам и готовить свои отзывы к ним.