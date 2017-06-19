В московском Доме кино началось прощание с Алексеем Баталовым

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Десятки друзей и поклонников пришли в Дом кино, чтобы проститься с ушедшим из жизни народным артистом СССР Алексеем Баталовым, передает корреспондент РИА Новости.

Баталов скончался 15 июня в возрасте 88 лет. Ранее супруга актера рассказала РИА Новости, что Баталов два месяца находился в больнице после того, как сломал ногу. Позже он был переведен в реабилитационный центр.

Похоронят актера на Преображенском кладбище, согласно его завещанию. Там же похоронены мать Баталова, актриса Нина Ольшевская (1908 – 1991), и его единоутробный брат актер, режиссер Борис Ардов (1940 – 2004).

Десятки людей стоят в очереди с цветами перед входом в Дом кино, чтобы проститься с артистом.

"Мне жаль, и вам должно быть жаль, потому что вы наверняка, когда смотрели фильмы с участием Баталова, вы обращали внимание на этого великого артиста и гражданина", — сказал зампредседателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон перед церемонией прощания.

Алексей Баталов родился в 1928 году в семье театральных деятелей. Актер снялся более чем в 40 фильмах, одна из самых известных его ролей — Гоша (Георгий Иванович) в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".

Известие о кончине Алексея Баталова российские культурные деятели восприняли как личную потерю, вспоминая его как человека необыкновенной интеллигентности, доброты, ума и таланта.