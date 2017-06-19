В московском Доме кино началось прощание с Алексеем Баталовым
11:4219.06.2017
(обновлено: 11:46 19.06.2017)
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Десятки друзей и поклонников пришли в Дом кино, чтобы проститься с ушедшим из жизни народным артистом СССР Алексеем Баталовым, передает корреспондент РИА Новости.
Баталов скончался 15 июня в возрасте 88 лет. Ранее супруга актера рассказала РИА Новости, что Баталов два месяца находился в больнице после того, как сломал ногу. Позже он был переведен в реабилитационный центр.
Похоронят актера на Преображенском кладбище, согласно его завещанию. Там же похоронены мать Баталова, актриса Нина Ольшевская (1908 – 1991), и его единоутробный брат актер, режиссер Борис Ардов (1940 – 2004).
Церемония прощания с актером Алексеем Баталовым
Десятки людей стоят в очереди с цветами перед входом в Дом кино, чтобы проститься с артистом.
"Мне жаль, и вам должно быть жаль, потому что вы наверняка, когда смотрели фильмы с участием Баталова, вы обращали внимание на этого великого артиста и гражданина", — сказал зампредседателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон перед церемонией прощания.
Алексей Баталов родился в 1928 году в семье театральных деятелей. Актер снялся более чем в 40 фильмах, одна из самых известных его ролей — Гоша (Георгий Иванович) в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".
Известие о кончине Алексея Баталова российские культурные деятели восприняли как личную потерю, вспоминая его как человека необыкновенной интеллигентности, доброты, ума и таланта.
Народный артист СССР Алексей Владимирович Баталов родился 20 ноября 1928 года во Владимире в семье актеров Московского художественного театра. На фото: репетиция спектакля "Человек со звезды" в Ленкоме.
Впервые на сцену Баталов вышел во время эвакуации, в городе Бугульме, где его мать создала свой театр. На фото: кадр из фильма "Дорогой мой человек".
В 1944 году актер дебютировал в кино, снявшись в эпизодической роли в фильме Лео Арнштама "Зоя". На фото: Алексей Баталов за работой у себя дома, 1963 год.
Окончив МХАТ, Баталов поступил на службу в Московский художественный академический театр. На фото: кадр из ленты "Звезда пленительного счастья".
С 1954 года Баталов начал постоянно сниматься в кино, работая в основном на "Ленфильме". Кадр из фильма "Бег".
Самыми заметными ролями этого времени стали ленты "Большая семья", "Дело Румянцева", "Дорогой мой человек", "Дама с собачкой", "День счастья". На фото: кадр из фильма "Дело Румянцева".
Легендарная картина "Летят журавли", где артист сыграл Бориса Бороздина, вошла в золотой фонд отечественного и мирового кинематографа и получила Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. На фото: кадр из фильма "Летят журавли".
Среди других известных работ Баталова – фильм Марка Донского "Мать", лента Михаила Ромма "9 дней одного года", "Живой труп" Владимира Венгерова, "Бег" Александра Алова и Владимира Наумова, "Чисто английское убийство" Самсона Самсонова и "Звезда пленительного счастья" Владимира Мотыля. На фото: кадр из кинофильма "Девять дней одного года".
Работа в ленте Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" сделала из Баталова по настоящему народного артиста. Кроме того, эта лента получила "Оскара" как лучший фильм на иностранном языке. На фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит".
Три картины Алексей Баталов снял сам в качестве режиссера-постановщика. Он экранизировал гоголевскую "Шинель", "Три толстяка" по Юрию Олеше и "Игрока" Достоевского. На фото: народный артист РСФСР Алексей Баталов, 1965 год.
Баталов много работал на радио. Он участвовал в таких радиопостановках, как "Казаки" Льва Толстого, "Белые ночи" Федора Достоевского, "Поединок" Александра Куприна, "Герой нашего времени" Михаила Лермонтова, "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира. На фото: кадр из фильма "Возврата нет".
Начиная с 1980-х годов Баталов активно занимался педагогической деятельностью, он был профессором ВГИКа. В качестве руководителя курса Баталов выпустил семь актерских мастерских. На фото: кадр из фильма "Мать".
В 1976 году Алексей Баталов был удостоен почетного звания Народного артиста СССР, в 1981 году – Госпремии СССР, в 2000 году – премии президента России в области литературы и искусства, а в 2006 году – Государственной премии России. На фото: церемония вручения Государственных премий в Кремле, 2006 год.
Артист был награжден двумя орденами Ленина (1967, 1989), орденом "За заслуги перед Отечеством" III (1998) и II (2008) степеней, Славянским орденом культуры "Кирилла и Мефодия". В 2008 году Алексей Баталов стал первым обладателем приза "Признание поколения", присужденном ему на кинофестивале ВГИКа. На фото: съемки фильма "День счастья".
В 2007-2013 годах Алексей Баталов был президентом Российской академии кинематографических искусств "Ника". На фото: Алексей Баталов на объявлении номинантов ХХIV Национальной кинематографической премии "Ника", 2011 год.