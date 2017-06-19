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В московском Доме кино началось прощание с Алексеем Баталовым

Сюжет:
Скончался Алексей Баталов (24)
11:4219.06.2017
(обновлено: 11:46 19.06.2017)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкЦеремония прощания с актером Алексеем БаталовымЦеремония прощания с актером Алексеем Баталовым
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Десятки друзей и поклонников пришли в Дом кино, чтобы проститься с ушедшим из жизни народным артистом СССР Алексеем Баталовым, передает корреспондент РИА Новости.

Народный артист СССР Алексей Баталов. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Алексей Баталов: избранный богом и людьми, эталон благородства и вкуса
Баталов скончался 15 июня в возрасте 88 лет. Ранее супруга актера рассказала РИА Новости, что Баталов два месяца находился в больнице после того, как сломал ногу. Позже он был переведен в реабилитационный центр.

Похоронят актера на Преображенском кладбище, согласно его завещанию. Там же похоронены мать Баталова, актриса Нина Ольшевская (1908 – 1991), и его единоутробный брат актер, режиссер Борис Ардов (1940 – 2004).

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкЦеремония прощания с актером Алексеем Баталовым
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Церемония прощания с актером Алексеем Баталовым

Народный артист РСФСР Алексей Баталов. Архивное фото
© РИА Новости / Борис Кауфман
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Толстой: Баталов был одним из последних настоящих русских интеллигентов
Десятки людей стоят в очереди с цветами перед входом в Дом кино, чтобы проститься с артистом.

"Мне жаль, и вам должно быть жаль, потому что вы наверняка, когда смотрели фильмы с участием Баталова, вы обращали внимание на этого великого артиста и гражданина", — сказал зампредседателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон перед церемонией прощания.

Алексей Баталов родился в 1928 году в семье театральных деятелей. Актер снялся более чем в 40 фильмах, одна из самых известных его ролей — Гоша (Георгий Иванович) в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".

Известие о кончине Алексея Баталова российские культурные деятели восприняли как личную потерю, вспоминая его как человека необыкновенной интеллигентности, доброты, ума и таланта.

Дорогой наш человек: Алексей Баталов
© РИА Новости / Борис КауфманПерейти в фотобанкНародный артист СССР Алексей Владимирович Баталов родился 20 ноября 1928 года во Владимире в семье актеров Московского художественного театра. На фото: репетиция спектакля "Человек со звезды" в Ленкоме.Народный артист РСФСР Алексей Баталов проводит репетицию спектакля Человек со звезды в Московском театре им. Ленинского комсомола
© РИА Новости / Борис Кауфман
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Народный артист СССР Алексей Владимирович Баталов родился 20 ноября 1928 года во Владимире в семье актеров Московского художественного театра. На фото: репетиция спектакля "Человек со звезды" в Ленкоме.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВпервые на сцену Баталов вышел во время эвакуации, в городе Бугульме, где его мать создала свой театр. На фото: кадр из фильма "Дорогой мой человек".Кадр из фильма Дорогой мой человек
© РИА Новости
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Впервые на сцену Баталов вышел во время эвакуации, в городе Бугульме, где его мать создала свой театр. На фото: кадр из фильма "Дорогой мой человек".
© РИА Новости / МерцединПерейти в фотобанкВ 1944 году актер дебютировал в кино, снявшись в эпизодической роли в фильме Лео Арнштама "Зоя". На фото: Алексей Баталов за работой у себя дома, 1963 год.Народный артист РСФСР Алексей Баталов за работой у себя дома
© РИА Новости / Мерцедин
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В 1944 году актер дебютировал в кино, снявшись в эпизодической роли в фильме Лео Арнштама "Зоя". На фото: Алексей Баталов за работой у себя дома, 1963 год.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОкончив МХАТ, Баталов поступил на службу в Московский художественный академический театр. На фото: кадр из ленты "Звезда пленительного счастья".Алексей Баталов в роли Трубецкого и Василий Ливанов в роли Николая I в фильме Владимира Мотыля Звезда пленительного счастья
© РИА Новости
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Окончив МХАТ, Баталов поступил на службу в Московский художественный академический театр. На фото: кадр из ленты "Звезда пленительного счастья".
© РИА Новости / РодькинПерейти в фотобанкС 1954 года Баталов начал постоянно сниматься в кино, работая в основном на "Ленфильме". Кадр из фильма "Бег".Алексей Баталов и Людмила Савельева в кинофильме Бег
© РИА Новости / Родькин
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С 1954 года Баталов начал постоянно сниматься в кино, работая в основном на "Ленфильме". Кадр из фильма "Бег".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСамыми заметными ролями этого времени стали ленты "Большая семья", "Дело Румянцева", "Дорогой мой человек", "Дама с собачкой", "День счастья". На фото: кадр из фильма "Дело Румянцева".Кадр из фильма Дело Румянцева
© РИА Новости
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Самыми заметными ролями этого времени стали ленты "Большая семья", "Дело Румянцева", "Дорогой мой человек", "Дама с собачкой", "День счастья". На фото: кадр из фильма "Дело Румянцева".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЛегендарная картина "Летят журавли", где артист сыграл Бориса Бороздина, вошла в золотой фонд отечественного и мирового кинематографа и получила Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. На фото: кадр из фильма "Летят журавли".Алексей Баталов в фильме Летят журавли
© РИА Новости
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Легендарная картина "Летят журавли", где артист сыграл Бориса Бороздина, вошла в золотой фонд отечественного и мирового кинематографа и получила Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. На фото: кадр из фильма "Летят журавли".
© РИА Новости / Н. НикольскийПерейти в фотобанкСреди других известных работ Баталова – фильм Марка Донского "Мать", лента Михаила Ромма "9 дней одного года", "Живой труп" Владимира Венгерова, "Бег" Александра Алова и Владимира Наумова, "Чисто английское убийство" Самсона Самсонова и "Звезда пленительного счастья" Владимира Мотыля. На фото: кадр из кинофильма "Девять дней одного года".Кадр из кинофильма Девять дней одного года
© РИА Новости / Н. Никольский
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Среди других известных работ Баталова – фильм Марка Донского "Мать", лента Михаила Ромма "9 дней одного года", "Живой труп" Владимира Венгерова, "Бег" Александра Алова и Владимира Наумова, "Чисто английское убийство" Самсона Самсонова и "Звезда пленительного счастья" Владимира Мотыля. На фото: кадр из кинофильма "Девять дней одного года".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкРабота в ленте Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" сделала из Баталова по настоящему народного артиста. Кроме того, эта лента получила "Оскара" как лучший фильм на иностранном языке. На фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит".Кадр из фильма Москва слезам не верит
© РИА Новости
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Работа в ленте Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" сделала из Баталова по настоящему народного артиста. Кроме того, эта лента получила "Оскара" как лучший фильм на иностранном языке. На фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит".
© РИА Новости / П. МанушинПерейти в фотобанкТри картины Алексей Баталов снял сам в качестве режиссера-постановщика. Он экранизировал гоголевскую "Шинель", "Три толстяка" по Юрию Олеше и "Игрока" Достоевского. На фото: народный артист РСФСР Алексей Баталов, 1965 год.Народный артист РСФСР Алексей Баталов
© РИА Новости / П. Манушин
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Три картины Алексей Баталов снял сам в качестве режиссера-постановщика. Он экранизировал гоголевскую "Шинель", "Три толстяка" по Юрию Олеше и "Игрока" Достоевского. На фото: народный артист РСФСР Алексей Баталов, 1965 год.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкБаталов много работал на радио. Он участвовал в таких радиопостановках, как "Казаки" Льва Толстого, "Белые ночи" Федора Достоевского, "Поединок" Александра Куприна, "Герой нашего времени" Михаила Лермонтова, "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира. На фото: кадр из фильма "Возврата нет".Нонна Мордюкова и Алексей Баталов в фильме Возврата нет
© РИА Новости
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Баталов много работал на радио. Он участвовал в таких радиопостановках, как "Казаки" Льва Толстого, "Белые ночи" Федора Достоевского, "Поединок" Александра Куприна, "Герой нашего времени" Михаила Лермонтова, "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира. На фото: кадр из фильма "Возврата нет".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНачиная с 1980-х годов Баталов активно занимался педагогической деятельностью, он был профессором ВГИКа. В качестве руководителя курса Баталов выпустил семь актерских мастерских. На фото: кадр из фильма "Мать".Кадр из фильма Мать
© РИА Новости
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Начиная с 1980-х годов Баталов активно занимался педагогической деятельностью, он был профессором ВГИКа. В качестве руководителя курса Баталов выпустил семь актерских мастерских. На фото: кадр из фильма "Мать".
© РИА Новости / POOLПерейти в фотобанкВ 1976 году Алексей Баталов был удостоен почетного звания Народного артиста СССР, в 1981 году – Госпремии СССР, в 2000 году – премии президента России в области литературы и искусства, а в 2006 году – Государственной премии России. На фото: церемония вручения Государственных премий в Кремле, 2006 год.Артист кино, кинорежиссер Алексей Баталов и президент России Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий в Кремле
© РИА Новости / POOL
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В 1976 году Алексей Баталов был удостоен почетного звания Народного артиста СССР, в 1981 году – Госпремии СССР, в 2000 году – премии президента России в области литературы и искусства, а в 2006 году – Государственной премии России. На фото: церемония вручения Государственных премий в Кремле, 2006 год.
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкАртист был награжден двумя орденами Ленина (1967, 1989), орденом "За заслуги перед Отечеством" III (1998) и II (2008) степеней, Славянским орденом культуры "Кирилла и Мефодия". В 2008 году Алексей Баталов стал первым обладателем приза "Признание поколения", присужденном ему на кинофестивале ВГИКа. На фото: съемки фильма "День счастья".Тамара Семина и Алексей Баталов на съемках фильма
© РИА Новости / Галина Кмит
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Артист был награжден двумя орденами Ленина (1967, 1989), орденом "За заслуги перед Отечеством" III (1998) и II (2008) степеней, Славянским орденом культуры "Кирилла и Мефодия". В 2008 году Алексей Баталов стал первым обладателем приза "Признание поколения", присужденном ему на кинофестивале ВГИКа. На фото: съемки фильма "День счастья".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ 2007-2013 годах Алексей Баталов был президентом Российской академии кинематографических искусств "Ника". На фото: Алексей Баталов на объявлении номинантов ХХIV Национальной кинематографической премии "Ника", 2011 год.Президент Российской академии кинематографических искусств Алексей Баталов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В 2007-2013 годах Алексей Баталов был президентом Российской академии кинематографических искусств "Ника". На фото: Алексей Баталов на объявлении номинантов ХХIV Национальной кинематографической премии "Ника", 2011 год.
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