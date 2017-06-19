Жители столицы выберут вкус для фирменных конфет "Москва"

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Столичные жители выберут вкус и дизайн конфет "Москва", которые появятся ко Дню города, сообщили на сайте мэрии Москвы.

Для начала желающие участвовать в конкурсе должны до 20 июня оставить свои заявки с контактами. После этого, до 19 июля участники должны прислать варианты рецептов, пять из которых войдут в шорт-лист.

"Финалисты подготовят пробные партии конфет, которыми москвичей будут угощать на площадках летнего фестиваля в августе. Выбрать лучший рецепт горожане смогут в ходе онлайн-голосования, которое состоится после дегустации", — говорится в сообщении.

Попробовать конфеты смогут все желающие на площадках летнего фестиваля цикла "Московские сезоны", который пройдет в столице с 20 июля по 6 августа 2017 года, а в продажу они поступят в сентябре.

Победитель народного голосования получит миллион рублей и, по условиям конкурса, передаст авторское право на производство и рецепт конфет правительству Москвы. Производить конфеты будут все желающие кондитерские фабрики.