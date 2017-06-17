Кучерена выступил против наказания родителей за участие детей в митингах

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Ужесточать ответственность для родителей за участие их детей в несанкционированных митингах не стоит, так как уже предусмотрены соответствующие санкции в действующем законодательстве, заявил председатель Общественного совета при МВД России, член Общественной палаты РФ адвокат Анатолий Кучерена.
Кучерена подчеркнул, что, в частности, такая ответственность предусмотрена в Кодексе административных правонарушений. Кроме этого, адвокат отметил, что сейчас главной проблемой общества является "правовой нигилизм" — незнание гражданами законов страны.
В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, по последним данным ГУ МВД столицы, в нем приняло участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. При этом оппозиционер Алексей Навальный призывал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия.