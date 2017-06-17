Кучерена выступил против наказания родителей за участие детей в митингах

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Ужесточать ответственность для родителей за участие их детей в несанкционированных митингах не стоит, так как уже предусмотрены соответствующие санкции в действующем законодательстве, заявил председатель Общественного совета при МВД России, член Общественной палаты РФ адвокат Анатолий Кучерена.

"Я не сторонник все время вводить какие-то репрессии, я против этого. Конечно, мы живем в непростое очень время, любая сфера, она чувствительная, дети – тоже чувствительная тема. И говорить о том, что давайте там еще будем ужесточать ответственность родителей… Эта ответственность уже существует", — сказал Кучерена в эфире телеканала " Россия 24 ".

Кучерена подчеркнул, что, в частности, такая ответственность предусмотрена в Кодексе административных правонарушений. Кроме этого, адвокат отметил, что сейчас главной проблемой общества является "правовой нигилизм" — незнание гражданами законов страны.

Ранее член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, наблюдавший за митингом оппозиции в Москве в понедельник, отметил тенденцию привлечения молодых людей к участию в несогласованной акции на Тверской улице. Руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников сообщил РИА Новости, что в ходе несанкционированной акции 12 июня в столице было задержано 136 несовершеннолетних, практически все они почти сразу были отпущены.

В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, по последним данным ГУ МВД столицы, в нем приняло участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. При этом оппозиционер Алексей Навальный призывал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия.