Через год после трагедии свидетель рассказал, как спасали детей на Сямозере

Сотрудники МЧС России во время поисково-спасательных работ на озере Сямозеро в Карелии. Архивное фото

Сотрудники МЧС России во время поисково-спасательных работ на озере Сямозеро в Карелии. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Спустя год после трагедии в лагере на Сямозере собственник туристического комплекса "Кудама" в карельском поселке Кудама Николай Столяров, одним из первых подключившийся к поискам пропавших в шторм детей, рассказал РИА Новости подробности тех страшных событий.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись. Погибли 14 детей.

Рискуя жизнью

"В тот день, около 8 утра, был сильный шторм на озере, пришла информация, что вчера группа инструкторов с детьми ушла и не выходит на связь. Никто сначала не знал, что с детьми случилась беда. Меня попросили посмотреть, может, они где-то на островах в наших краях", — вспоминает Николай.

Увидев высокие волны на озере, Столяров позвал своих опытных сотрудников: Андрея Северикова и Владимира Дорофеева. Они, несмотря на непогоду, первыми отправились на поиски детей. Не дожидаясь сотрудников МЧС и рискуя своей жизнью, они поплыли на лодках на острова, где могли находиться подростки.

"Ребят отправил, сам пошел на берег оценить ситуацию, так как ветер с озера дул в нашу сторону. Прошел метров 50, нашел кроссовку, дальше начал находить вещи, рюкзак, кепку, весло. Стало понятно, что случилась беда", — вспоминает Николай.

На поиски целым поселком

Спустя некоторое время Столярову позвонил один из сотрудников, отправившихся на острова, где могли оставаться выжившие. "Андрей сказал, что на одном из островов нашли пять человек, живых, и тело одного мальчика. Я спешно вернулся на базу, организовал кухню, чтобы приготовили, и топили баню – понятно было, дети приедут голодные и замерзшие. Андрей снова позвонил, сказал, что нашли еще одну группу спасшихся. Ко мне подошел местный житель, Андрей Сидоров. Про ЧП мы никому не говорили, но слух по поселку о происшествии уже пошел. Спросил, чем помочь, я попросил пройти по нашему берегу, на случай, если прибьет тела", — рассказывает Николай.

Страшные находки обнаружились скоро. Большинство утонувших детей вынесло волнами именно к берегу поселка Кудама. "Почти всех утонувших нашли на нашем берегу. Всех выживших, кто выплыл на острова, мы вывезли к себе, собрали тела погибших. На поиски целый поселок сбежался, хоть мы и не просили никого. Молодцы, все очень быстро отреагировали и сделали все, что могли", — говорит Николай.

Спасшиеся с перевернувшихся лодок подростки всю ночь провели в ожидании помощи и, вероятно, оттого не сразу смогли осознать масштаб случившегося. "Нам пришлось закутывать их в простыни, все ребята были раздетые, в одних трусиках и майках, без обуви. Сначала до них не доходило, что на самом деле произошло, последствия стресса начались часа через полтора – у кого руку или ногу свело, кто-то плакать начал. Но, к счастью, в это время подъехали психологи МЧС, которые успели оказать ребятам грамотную помощь", — вспоминает Николай.

Не хватило опыта

Столяров родился и вырос на озере, поэтому с детства знает, насколько коварны могут быть карельские водоемы.

"Инструкторы с детьми уходили с подветренной стороны. С их стороны ветра не было вообще, в этих условиях ветер поднимается на расстоянии 100-200 метров от берега… Видимо, до точки, куда они двигались, было легче дойти, чем вернуться на сушу. По крайней мере, наверняка они так считали, когда осознали масштаб опасности. Но не хватило ни опыта, ни знаний", — предполагает Николай.

Указом президента России за отвагу, смелость и решительность, проявленные при исполнении гражданского долга и спасении людей в экстремальных условиях, сотрудники туристического комплекса "Кудама" Владимир Дорофеев и Андрей Севериков награждены медалью "За спасение погибавших". Благодарность президента России за активное участие в мероприятиях по спасению детей объявлена директору комплекса Николаю Столярову, его супруге Наталье, а также работнице туркомплекса Татьяне Кустышевой.