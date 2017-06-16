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Общество

Через год после трагедии свидетель рассказал, как спасали детей на Сямозере

Сюжет:
Гибель детей на озере в Карелии (378)
17:1716.06.2017
(обновлено: 17:18 16.06.2017)
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© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкСотрудники МЧС России во время поисково-спасательных работ на озере Сямозеро в Карелии. Архивное фотоСотрудники МЧС России во время поисково-спасательных работ на озере Сямозеро в Карелии. Архивное фото
© РИА Новости / МЧС РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Спустя год после трагедии в лагере на Сямозере собственник туристического комплекса "Кудама" в карельском поселке Кудама Николай Столяров, одним из первых подключившийся к поискам пропавших в шторм детей, рассказал РИА Новости подробности тех страшных событий.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись. Погибли 14 детей.

Рискуя жизнью

Сотрудники МЧС России во время поисково-спасательных работ на озере Сямозеро в Карелии. Архивное фото
© Фото : МЧС России
СК завершил расследование гибели детей на Сямозере
"В тот день, около 8 утра, был сильный шторм на озере, пришла информация, что вчера группа инструкторов с детьми ушла и не выходит на связь. Никто сначала не знал, что с детьми случилась беда. Меня попросили посмотреть, может, они где-то на островах в наших краях", — вспоминает Николай.

Увидев высокие волны на озере, Столяров позвал своих опытных сотрудников: Андрея Северикова и Владимира Дорофеева. Они, несмотря на непогоду, первыми отправились на поиски детей. Не дожидаясь сотрудников МЧС и рискуя своей жизнью, они поплыли на лодках на острова, где могли находиться подростки.

"Ребят отправил, сам пошел на берег оценить ситуацию, так как ветер с озера дул в нашу сторону. Прошел метров 50, нашел кроссовку, дальше начал находить вещи, рюкзак, кепку, весло. Стало понятно, что случилась беда", — вспоминает Николай.

Спасательная операция на Сямозере в Карелии
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкГруппа подростков, отдыхавших в детском оздоровительном лагере "Парк-отель Сямозеро" в Карелии, попала в шторм во время водной экскурсии. Лодки перевернулись и затонули. По последним данным, погибли 14 детей. Глава Карелии объявил 20 июня днем траура.Поисково-спасательная операция в районе озера Сямозеро в Карелии, на котором в туристическом походе во время шторма погибли дети
© РИА Новости / Илья Тимин
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Группа подростков, отдыхавших в детском оздоровительном лагере "Парк-отель Сямозеро" в Карелии, попала в шторм во время водной экскурсии. Лодки перевернулись и затонули. По последним данным, погибли 14 детей. Глава Карелии объявил 20 июня днем траура.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкПо последним данным СКР, удалось обнаружить тела 13 детей, а поиски еще одного погибшего продолжаются.Автомобиль МЧС РФ на месте проведения поисково-спасательной операции в районе озера Сямозеро в Карелии
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
По последним данным СКР, удалось обнаружить тела 13 детей, а поиски еще одного погибшего продолжаются.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкВсего в трех лодках находилось 47 детей и четверо взрослых — инструкторов из оздоровительного лагеря. Спасти удалось 36 человек.В Карелии во время турпохода погибли дети
© РИА Новости / Илья Тимин
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Всего в трех лодках находилось 47 детей и четверо взрослых — инструкторов из оздоровительного лагеря. Спасти удалось 36 человек.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкПятерым спасенным детям потребовалась помощь медиков — их доставили в больницы с переохлаждением, нетяжелыми травмами и стрессом.Надувная лодка и байдарка у озера Сямозеро в Карелии, на котором в туристическом походе во время шторма погибли дети.
© РИА Новости / Илья Тимин
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Пятерым спасенным детям потребовалась помощь медиков — их доставили в больницы с переохлаждением, нетяжелыми травмами и стрессом.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкСразу же после сигнала о происшествии на место трагедии выехали спасатели. Чрезвычайные службы развернули оперативный штаб и начали поисково-спасательную операцию.Контрольно-пропускной пункт детского лагеря Сямозеро
© РИА Новости / Илья Тимин
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Сразу же после сигнала о происшествии на место трагедии выехали спасатели. Чрезвычайные службы развернули оперативный штаб и начали поисково-спасательную операцию.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкПервой о случившемся рассказала 12-летняя девочка, которую выбросило штормом на берег. После того, как она пришла в сознание, девочка пошла в сторону ближайшего населенного пункта. По дороге она встретила прохожих, которые обратились к спасателям.Поисково-спасательная операция в районе озера Сямозеро в Карелии, на котором в туристическом походе во время шторма погибли дети
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Первой о случившемся рассказала 12-летняя девочка, которую выбросило штормом на берег. После того, как она пришла в сознание, девочка пошла в сторону ближайшего населенного пункта. По дороге она встретила прохожих, которые обратились к спасателям.
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Республике КарелияПерейти в фотобанкСостояние здоровья 12 пострадавших на озере в Карелии детей позволяет перевезти их в Москву.Сотрудники МЧС России и врачи скорой медицинской помощи на месте проведения поисково-спасательной операции в районе озера Сямозеро в Карелии
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Республике Карелия
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Состояние здоровья 12 пострадавших на озере в Карелии детей позволяет перевезти их в Москву.
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Республике КарелияПерейти в фотобанкГлава МЧС России Владимир Пучков потребовал дополнительно усилить группировку спасателей, задействованную в поисково-спасательных работах.Сотрудники МЧС России на месте проведения поисково-спасательной операции в районе озера Сямозеро в Карелии
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Республике Карелия
Перейти в фотобанк
Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал дополнительно усилить группировку спасателей, задействованную в поисково-спасательных работах.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкУполномоченный по правам ребенка Павел Астахов заявил, что причиной гибели детей могла стать нехватка спасательных жилетов.Поисково-спасательная операция в районе озера Сямозеро в Карелии, на котором в туристическом походе во время шторма погибли дети
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов заявил, что причиной гибели детей могла стать нехватка спасательных жилетов.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкК поисково-спасательной операции привлечена авиация МЧС.Вертолет МЧС РФ на месте проведения поисково-спасательной операции в районе озера Сямозеро в Карелии
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
К поисково-спасательной операции привлечена авиация МЧС.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкВ поисково-спасательной операции задействованы более 170 человек. Глава МЧС России Владимир Пучков подчеркнул, что "должен быть обследован каждый сантиметр".Поисково-спасательная операция в районе озера Сямозеро в Карелии
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
В поисково-спасательной операции задействованы более 170 человек. Глава МЧС России Владимир Пучков подчеркнул, что "должен быть обследован каждый сантиметр".
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкВ рамках расследования стало известно, что отдых детей в Карелии был организован фирмой ООО "Парк-отель "Сямозеро". Лагерь на озере Сямозеро в Карелии, где произошла трагедия с детьми, закрывается, об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.ООО Парк-отель Сямозеро
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
В рамках расследования стало известно, что отдых детей в Карелии был организован фирмой ООО "Парк-отель "Сямозеро". Лагерь на озере Сямозеро в Карелии, где произошла трагедия с детьми, закрывается, об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.
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На поиски целым поселком

Спустя некоторое время Столярову позвонил один из сотрудников, отправившихся на острова, где могли оставаться выжившие. "Андрей сказал, что на одном из островов нашли пять человек, живых, и тело одного мальчика. Я спешно вернулся на базу, организовал кухню, чтобы приготовили, и топили баню – понятно было, дети приедут голодные и замерзшие. Андрей снова позвонил, сказал, что нашли еще одну группу спасшихся. Ко мне подошел местный житель, Андрей Сидоров. Про ЧП мы никому не говорили, но слух по поселку о происшествии уже пошел. Спросил, чем помочь, я попросил пройти по нашему берегу, на случай, если прибьет тела", — рассказывает Николай.

Байдарочные весла, найденные в ходе поисково-спасательной операции в районе озера Сямозеро в Карелии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Тимин
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Суд вынес приговор фельдшеру, не поверившей звонку тонущих на Сямозере
Страшные находки обнаружились скоро. Большинство утонувших детей вынесло волнами именно к берегу поселка Кудама. "Почти всех утонувших нашли на нашем берегу. Всех выживших, кто выплыл на острова, мы вывезли к себе, собрали тела погибших. На поиски целый поселок сбежался, хоть мы и не просили никого. Молодцы, все очень быстро отреагировали и сделали все, что могли", — говорит Николай.

Спасшиеся с перевернувшихся лодок подростки всю ночь провели в ожидании помощи и, вероятно, оттого не сразу смогли осознать масштаб случившегося. "Нам пришлось закутывать их в простыни, все ребята были раздетые, в одних трусиках и майках, без обуви. Сначала до них не доходило, что на самом деле произошло, последствия стресса начались часа через полтора – у кого руку или ногу свело, кто-то плакать начал. Но, к счастью, в это время подъехали психологи МЧС, которые успели оказать ребятам грамотную помощь", — вспоминает Николай.

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© Ruptly
Спасатели задействовали беспилотники для поиска пропавшего на Сямозере ребенка

Не хватило опыта

Столяров родился и вырос на озере, поэтому с детства знает, насколько коварны могут быть карельские водоемы.

"Инструкторы с детьми уходили с подветренной стороны. С их стороны ветра не было вообще, в этих условиях ветер поднимается на расстоянии 100-200 метров от берега… Видимо, до точки, куда они двигались, было легче дойти, чем вернуться на сушу. По крайней мере, наверняка они так считали, когда осознали масштаб опасности. Но не хватило ни опыта, ни знаний", — предполагает Николай.

Указом президента России за отвагу, смелость и решительность, проявленные при исполнении гражданского долга и спасении людей в экстремальных условиях, сотрудники туристического комплекса "Кудама" Владимир Дорофеев и Андрей Севериков награждены медалью "За спасение погибавших". Благодарность президента России за активное участие в мероприятиях по спасению детей объявлена директору комплекса Николаю Столярову, его супруге Наталье, а также работнице туркомплекса Татьяне Кустышевой.

Поисковые работы на Сямозере
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкК поиску ребенка из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" привлечено более 430 человек и 64 единицы техники, в том числе пять воздушных судов и 22 плавсредства.Сотрудник МЧС России обследует береговую линию при помощи беспилотного летательного аппарата во время поисково-спасательных работ на озере Сямозеро в Карелии
© РИА Новости / МЧС РФ
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К поиску ребенка из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" привлечено более 430 человек и 64 единицы техники, в том числе пять воздушных судов и 22 плавсредства.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкРанее сообщалось об обследовании почти 280 квадратных километров территории места ЧП, в том числе 60 квадратных километров акватории и шести квадратных километров дна озера.Сотрудники МЧС России во время поисково-спасательных работ на озере Сямозеро в Карелии
© РИА Новости / МЧС РФ
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Ранее сообщалось об обследовании почти 280 квадратных километров территории места ЧП, в том числе 60 квадратных километров акватории и шести квадратных километров дна озера.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкСпасатели используют для поиска ребенка глубоководный телеуправляемый аппарат "Фалькон", поисковые работы на месте ЧП затрудняют сложный рельеф дна и погодные условия.Сотрудники МЧС России во время поисково-спасательных работ на озере Сямозеро в Карелии
© РИА Новости / МЧС РФ
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Спасатели используют для поиска ребенка глубоководный телеуправляемый аппарат "Фалькон", поисковые работы на месте ЧП затрудняют сложный рельеф дна и погодные условия.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкПо информации источника в экстренных службах республики, уже обследованы водная поверхность Сямозера, 12 островов и более 60 километров береговой линии.Сотрудники МЧС России во время поисково-спасательных работ на озере Сямозеро в Карелии
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
По информации источника в экстренных службах республики, уже обследованы водная поверхность Сямозера, 12 островов и более 60 километров береговой линии.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкГлава Карелии Александр Худилайнен (на фото слева) выступил с инициативой о награждении девочки из детского оздоровительного лагеря "Парк-Отель Сямозеро", которая вместе с участниками сплава на лодках попала в шторм, выбралась на берег и первая сообщила спасателям о трагедии.Глава Республики Карелия Александр Худилайнен (слева) отвечает на вопросы журналистов во время поисково-спасательных работ МЧС России на озере Сямозеро в Карелии
© РИА Новости / МЧС РФ
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Глава Карелии Александр Худилайнен (на фото слева) выступил с инициативой о награждении девочки из детского оздоровительного лагеря "Парк-Отель Сямозеро", которая вместе с участниками сплава на лодках попала в шторм, выбралась на берег и первая сообщила спасателям о трагедии.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкТрагедия произошла в субботу, 18 июня. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру Сямозеро. Всего в составе туристической группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. В итоге оба каноэ опрокинулись. По последним данным СК РФ, утонули 14 детей, тела 13 из них уже найдены. Пять сотрудников лагеря задержаны в рамках возбужденного уголовного дела.Сотрудники МЧС России во время поисково-спасательных работ на озере Сямозеро в Карелии
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Трагедия произошла в субботу, 18 июня. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру Сямозеро. Всего в составе туристической группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. В итоге оба каноэ опрокинулись. По последним данным СК РФ, утонули 14 детей, тела 13 из них уже найдены. Пять сотрудников лагеря задержаны в рамках возбужденного уголовного дела.
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