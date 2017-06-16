Европейские архитекторы помогут проектировать дома по реновации в Москве

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Власти Москвы могут привлечь к проектированию домов и районов по программе реновации европейских архитекторов, сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Марат Хуснуллин.

В пятницу мэр столицы Сергей Собянин встретился со старшим партнером британского архитектурного бюро Foster+ Partners известного архитектора Нормана Фостера.

"По поручению Сергея Семеновича пригласили известные архитектурные бюро из Лондона, кроме них мы пригласили еще целый ряд известных международных архитекторов для того, чтобы, в первую очередь, участвовать в программе реновации", — рассказал Хуснуллин журналистам по итогам встречи.

Компания Фостера проектировала достаточно много объектов – от уровня генпланов до конкретных промышленных зданий, отметил Хуснуллин.

"У них колоссальный опыт создания городской среды. Один из наиболее ярких примеров – продление набережной в Гонконге с созданием парков, перестройка существующих городов. У них опыт работы в плотно застроенных городах очень большой", — отметил заммэра.

По его словам, помимо реновации обсуждалась возможность работы по проектированию станций метрополитена и транспортного-пересадочных узлов, поскольку у Foster+ Partners транспортно-ориентированный подход. По итогам совещания было намечено, в каких проектах будут участвовать британцы из числа объявленных столицей конкурсов.