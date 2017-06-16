Европейские архитекторы помогут проектировать дома по реновации в Москве

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Власти Москвы могут привлечь к проектированию домов и районов по программе реновации европейских архитекторов, сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Марат Хуснуллин.
"По поручению Сергея Семеновича пригласили известные архитектурные бюро из Лондона, кроме них мы пригласили еще целый ряд известных международных архитекторов для того, чтобы, в первую очередь, участвовать в программе реновации", — рассказал Хуснуллин журналистам по итогам встречи.
Компания Фостера проектировала достаточно много объектов – от уровня генпланов до конкретных промышленных зданий, отметил Хуснуллин.
"У них колоссальный опыт создания городской среды. Один из наиболее ярких примеров – продление набережной в Гонконге с созданием парков, перестройка существующих городов. У них опыт работы в плотно застроенных городах очень большой", — отметил заммэра.
По его словам, помимо реновации обсуждалась возможность работы по проектированию станций метрополитена и транспортного-пересадочных узлов, поскольку у Foster+ Partners транспортно-ориентированный подход. По итогам совещания было намечено, в каких проектах будут участвовать британцы из числа объявленных столицей конкурсов.