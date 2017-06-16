Российский уролог провел робот-ассистированную операцию в прямом эфире

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь в прямом эфире из Московской городской больницы № 50 провел робот-ассистированную операцию особой сложности у пациента после лучевой терапии, сообщает Робот daVinci.

Как рассказал Пушкарь, операция была единственным методом, который потенциально способен избавить от рака такого больного. Состояние пациента стабильное, он уже переведен в палату.

Операция была выполнена по приглашению Европейской ассоциации урологов в рамках робот-марафона WRSE24 в прямом эфире. Российскому урологу помогали иностранные коллеги Питер Виклунд, Алекс Моттри, Ришар Гастон, Пол Кэткарт и другие.