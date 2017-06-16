Дума ратифицировала соглашение между РФ и Бахрейном о выдаче преступников

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Госдума ратифицировала соглашения между РФ и Королевством Бахрейн о выдаче разыскиваемых за уголовные преступления лиц.

Соглашение подписано в Москве 27 мая 2016 года в целях развития международно-правовой базы российско-бахрейнского сотрудничества по вопросам выдачи.

"В соответствии с соглашением стороны обязуются на взаимной основе и при соблюдении указанных в нем условий выдавать по запросу друг другу лиц, находящихся на территории одной из сторон, для уголовного преследования или исполнения приговора в запрашивающей стороне за преступления, влекущие выдачу", — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что под такими преступлениями понимаются деяния, которые в соответствии с законодательством обеих сторон являются уголовно наказуемыми и влекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание.

"Соглашением определяются условия, при которых осуществляется выдача лиц, совершивших преступления, устанавливаются требования к форме и содержанию запросов о выдаче и ответов на них, порядок исполнения запросов", — говорится в пояснительных документах.