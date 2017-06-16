Депутаты станут вожатыми в "Артеке"
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Члены комитета Госдумы по физкультуре и спорту собираются посетить детский лагерь "Артек" в Крыму в качестве "звездных" вожатых, сообщил глава комитета Госдумы Михаил Дегтярёв.
"Члены комитета по физкультуре и спорту, туризму и делам молодежи все хотят в этом году побывать. Там ждут и Вячеслава Фетисова, там ждут и Валерия Газзаева, там ждут и Римму Баталову", — сказал журналистам Дегтярев.
"Мы приглашаем всех депутатов побыть звездными вожатыми. У нашего комитета заключено соглашение с "Артеком", милости просим", — добавил он.
Глава комитета отметил, что сам он побывал в "Артеке" в мае и провел занятия с детьми.
Второй всероссийский сбор юных моряков "Дорога в море" проходит в "Артеке" с 4 по 25 мая.
В сборе получили право участвовать победители конкурсов из 50 клубов юных моряков - всего 300 юнг из 32 регионов России.
От каждого клуба приехала команда из шести юнг, отобранных на основании оценки их знаний и навыков по морскому делу, истории флота и физической подготовки.
Юные моряки в "Артеке" изучали строение шлюпки ЯЛ-6, швертбота "Оптимист" и яхты океанского класса "Бавария-47".
За время смены юнгам прочитали курс лекций по истории флота.
Участники сбора в качестве тренировки ходили на веслах и под парусом в артековской бухте.
Наиболее подготовленные юнги занимались по программе "Рулевой шлюпки".
Юные моряки за время сбора научились вязать морские узлы и овладели семафорной азбукой.
Участники сбора в яхтенной мастерской собрали два швербота "Оптимист", которые будут переданы в состав Детской морской флотилии "Артека".
Главным итогом сборов стали масштабные соревнования по морскому многоборью "Морская зарница", гребная и парусная регаты, которые определили лучших среди юных моряков России.
Организаторами всероссийских сборов выступили Главное командование ВМФ, региональная общественная организация "Морская молодежная лига" и "Артек".
Помогали организовывать и проводить мероприятия сбора моряки-черноморцы.
Президент "Молодежной морской Лиги" Сергей Вьюгин считает, что подобные сборы очень важны для многих детей из российских регионов, занимающихся в клубах юных моряков и готовых связать свою жизнь с морскими профессиями, которые никогда не видели моря.
Участники парусной регаты морской флотилии "Артека", прошедшей в рамках второго Всероссийского сбора юных моряков "Дорога в море".