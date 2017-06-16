Депутаты станут вожатыми в "Артеке"

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Члены комитета Госдумы по физкультуре и спорту собираются посетить детский лагерь "Артек" в Крыму в качестве "звездных" вожатых, сообщил глава комитета Госдумы Михаил Дегтярёв.

"Члены комитета по физкультуре и спорту, туризму и делам молодежи все хотят в этом году побывать. Там ждут и Вячеслава Фетисова, там ждут и Валерия Газзаева, там ждут и Римму Баталову", — сказал журналистам Дегтярев.

"Мы приглашаем всех депутатов побыть звездными вожатыми. У нашего комитета заключено соглашение с "Артеком", милости просим", — добавил он.

Глава комитета отметил, что сам он побывал в "Артеке" в мае и провел занятия с детьми.