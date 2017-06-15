Свалку в Балашихе намерены закрыть в 2019 году

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Cвалку в подмосковной Балашихе можно будет закрыть после окончания строительства мусороперерабатывающего комплекса в Орехово-Зуево в 2019 году, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться проблемой приближающейся к жилым домам и существующей уже более полувека мусорной свалки в Балашихе. К главе государства обратились жители домов в одном из микрорайонов, которые живут рядом с мусорным полигоном.

"Выехал на место, обсудил проблему с жителями. Полигон сможем закрыть, как только будет построен современный мусороперерабатывающий комплекс в Орехово-Зуево в 2019 году", — написал губернатор на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, власти Подмосковья уже закрыли 21 мусорный полигон из 39.

"В этом году закрываем еще три. Но без цивилизованной системы мусоропереработки экологические проблемы не решить", — добавил глава региона.