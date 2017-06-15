Путин рассказал, как относится к анекдотам о себе

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе традиционной прямой линии в четверг рассказал, что не запоминает анекдоты про себя.

На вопрос, как он относится к анекдотам о себе, Путин ответил: "Смотря какие анекдоты".

"Нет, я их не помню, вы думаете, я их запоминаю, что ли? Я ни одной книжки про себя не прочитал, а анекдоты уж точно не запоминаю", — рассмеялся президент РФ в ответ на просьбу ведущей рассказать любимый из них.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным продлилась в четверг почти 4 часа. За это время глава государства успел ответить на 73 вопроса.



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