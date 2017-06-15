Павел Чухрай выступил против скандала вокруг фильма "Матильда"

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Тамара Ходова. Режиссер Павел Чухрай против того скандала, который возник вокруг кинокартины Алексея Учителя "Матильда", об этом он заявил журналистам в четверг.

"Он рекламу себе таким образом не делал, это не его вина, не его заслуга. Это какие-то другие силы в этом участвовали, на мой взгляд, деструктивные силы… Я против того, что творилось вокруг него (фильма — ред.) и скандала, который он поднял", — сказал Чухрай.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай Второй. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая Второго — немецкий артист Ларс Айдингер.

Представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм "Матильда" "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры". Депутат Госдумы Наталья Поклонская по их обращению направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить картину. Позже Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по фильму "Матильда" и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру РФ. Поклонская рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария, который был представлен авторами в министерство культуры для получения госфинансирования. По словам депутата, комиссия заключает, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Премьера в России и Германии состоится 26 октября.