Путин заявил, что при реновации в Москве нельзя нарушать права граждан

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017

РИА НОВОСТИ. ПУТИН О ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ В МОСКВЕ: ПРАВА ГРАЖДАН НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАРУШЕНЫ

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