Прямая линия: Путин рассказал о семье, экономике и отношениях с Украиной

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин за полтора часа ответов на вопросы россиян в ходе "прямой линии" заявил, что этот формат позволяет ему понять настроения общества, какие в нем есть беспокойства, рассказал об экономике, демографии, экологии и своих внуках; касаясь украинской темы, Путин пожелал удачи "голубым мундирам" из Европы с новобранцами.

"Знаете, в этом тоже есть смысл определенный – один раз в год проводить такие мероприятия. Где-то, где плохо "шевелились", может быть, что-то и сделают хорошее: и дорогу положат, где нужно, и со здравоохранением поразбираются, и другие социальные вопросы порешают", — заметил Путин.

Так он прокомментировал высказывание ведущего "прямой линии" о том, что власти начинают реагировать на проблемы россиян уже после того, как некоторые вопросы к президенту были анонсированы в телеэфире, включая ремонт дорог и зданий в городах. Глава государства отметил, что это "фрагментарные вещи", а самое важное — "понять настроение общества".

"Понять, что людей сегодня больше всего беспокоит. Вот этот огромный массив. Конечно, невозможно ответить на все вопросы, это нереально. Но на какие-то мы с вами ответим сегодня, я отвечу с вашей помощью, а на какие-то — нет, но, во всяком случае, будет понятно мне, правительству, администрации президента, будет понятно, что на сегодняшний день является главным, основным, даже кричащей проблемой – на что нужно обратить особое внимание. Вот уже за это, за то, что люди принимают участие в этой совместной работе, я хочу поблагодарить всех наших телезрителей, всех тех, кто через интернет обращается, и так далее", — сказал Путин.

Традиционные телевизионные "прямые линии" появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года, четырнадцатая прошла 14 апреля 2016 года. В прошлом году количество обращений к президенту превысило 2,3 миллиона.

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В семье все нормально

Сначала россияне интересовались у Путина ситуацией в экономике, но к концу первых 90 минут президент рассказал и о личной жизни. Из Кабардино-Балкарии у президента спросили о потомстве. Путин ответил, что его дети не вмешиваются в политику и живут в Москве обычной жизнью.

"Мои дети, дочери, несмотря на все слухи, они живут здесь, в России, в Москве. И внуки у меня есть. Они тоже живут нормальной жизнью. Дочери у меня занимаются наукой, образованием. Никуда не лезут, ни в какую политику, живут нормально, рядовой жизнью", — сообщил Путин.

Президент признался, что недавно стал дедушкой во второй раз, и заявил, что не хочет влияния своего положения на жизнь детей и внуков. "Я не хочу, чтобы они росли принцами крови, хочу, чтобы они нормальными людьми выросли",- сказал он.

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Осторожнее с голубыми мундирами

Первые полтора часа закончились темой Украины. Там у России много друзей, сказал Путин, в РФ не мажут всех украинцев одной краской. Во внутреннюю ситуацию в этой стране Россия старается не вмешиваться, сказал президент.

Говоря об украинском политике Викторе Медведчуке, который недавно заявил, что Путин — хороший крестный отец для его дочери, президент РФ заметил, что Медведчук — горячий сторонник независимости Украины, украинский националист, пусть самому политику не нравится такое определение, а также "выступает за очень добрые отношения с Россией".

Прокомментировал Путин и цитирование украинским президентом Петром Порошенко поэта Михаила Лермонтова. Поздравляя своих соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом, Порошенко произнес строки Лермонтова "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ". Это говорит о том, что Порошенко интересуется русской классикой, отметил Путин и напомнил, что Лермонтов написал стихотворение в 1840-41 годах.

"В этот момент области, которые сегодня считаются Украиной, они были просто областями России, и если президент сегодняшней Украины говорит о том, что он куда-то уезжает, то Лермонтов говорил обо всей России, включая и те области, которые сегодня Украиной называются. Так что здесь особенно нос нечего задирать", — подчеркнул президент РФ.

Касаясь "голубых мундиров" в контексте движения Украины в направлении ЕС, Путин посоветовал Порошенко не расслабляться и внимательно поглядывать по сторонам, "а то как бы чего не случилось", ведь "там этих голубых мундиров больше, чем у нас".

"При этом хочу сказать, что мы против этих ребят ничего не имеем. Я хочу сказать, мы против вас ничего не имеем, совет вам да любовь. Ну, и удачи, особенно с новобранцами", — добавил Путин.

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Экономика растет, но почувствовать сложно

Прямая линия открылась вопросом ведущего: можно ли говорить о том, что экономический кризис закончился?

"Закончился ли экономический кризис? Очень хочется ответить положительно, естественно, очень хочется послать позитивный сигнал в общество, при этом всегда думаешь, а вдруг что-то случится, где-то сбой произойдет. Но мы должны основываться, разумеется, делая выводы подобного рода, на объективных данных. О чем говорят объективные данные? Они говорят о том, что рецессия в российской экономике преодолена. И мы перешли к периоду роста", — сказал Путин.

Российская экономика пока демонстрирует скромный рост, однако увеличение ВВП наблюдается уже на протяжении трех кварталов подряд и за январь-апрель 2017 года составило 0,7%, заявил Путин.

Впрочем, как отметил президент, снижение доходов россиян тревожит, нерешенными проблемами в экономике РФ остаются ее структура и низкая производительность труда. Он пояснил, что падение российской экономики было очень серьезным, поэтому россиянам пока сложно почувствовать экономический рост.

Путин предложил установить предельную разницу между уровнем доходов молодых учителей и средней зарплатой в сфере образования. Так он отреагировал на вопрос педагога из Иркутской области.

Ведущие в студии озвучили ему сообщения от воспитателя из Астрахани, которая в мае заработала 7935 рублей, медсестры на космодроме Восточный с зарплатой 10246 рублей, а также начальника пожарной команды из Саратовской области, который жалуется на зарплату в 8 тысяч рублей, отмечая, что при этом приходится рисковать жизнью. Несправедливо, что часть бюджетников не попали под индексацию зарплат, власти это исправят с 1 января 2018 года, отметил Путин.

Говоря о продолжающихся антироссийских санкциях Запада, Путин заметил, что традиционно это делается для сдерживания РФ, а сейчас сенат США пытается расширить их "на голом месте". Положительным моментом санкций стало то, что в стране вынуждены были "включить мозги", добавил президент.

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Экология и демография

Говоря о "дальневосточном гектаре", Путин отметил, что в целом программа идет неплохо, сложнее всего — в Приморском крае. Президент назвал правильной идею распространения "дальневосточного гектара" на всю Россию, подчеркнув, что сначала необходимо отработать ее на Дальнем Востоке.

"Пригодных земель в России достаточно. Одних только сельхозугодий, не использованных по назначению, свыше 43 миллионов гектар. Это огромные, просто колоссальные земельные запасы", — сказал Путин.

Из подмосковной Балашихи спросили о мусорном полигоне рядом с одним из районов, свалка занимает около 50 гектаров. "Из федерального бюджета выделено 5 миллиардов рублей на решение текущих, наиболее острых вопросов. И у вас, безусловно, один из таких наиболее острых текущих вопросов. Я попрошу и губернатора, и правительство Российской Федерации использовать эти ресурсы для того, чтобы заняться наиболее острыми, такими как ваш, вопросами. И надеюсь, что это будет сделано", — заявил Путин.

Президент назвал болезненным вопрос близости таких полигонов к жилым домам. Наиболее остро эта проблема стоит как раз в Московской области, а также в Татарстане, Туле, в некоторых других регионах, уточнил он. Глава государства напомнил, что уже принято решение о строительстве мусороперерабатывающих заводов, которых на первом этапе будет четыре, и три из них — в Подмосковье.

Вопрос о демографии и программе материнского капитала был задан из многофункционального перинатального центра в Уфе. Набор мер по повышению демографии в России может быть разным, включая "продление материнского капитала в той или иной форме — либо в том виде, который есть сейчас, либо как-то видоизмененном", заявил Путин.

Он отметил, что необходимо подумать о том, как стимулировать молодых мам на рождение первенца. "Может быть, что-то им добавить. Почему им? Потому что это молодые люди, которые еще на ноги не встали, им нужна поддержка", — пояснил Путин.

Президент добавил, что также надо подумать о том, как стимулировать рождение второго, третьего ребенка для женщин от 30. Кроме того, с учетом снижения уровня доходов он допустил возможность выдачи части средств из материнского капитала на руки семьям на текущие нужды.

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