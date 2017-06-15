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Общество

Прямая линия: Путин рассказал о семье, экономике и отношениях с Украиной

Сюжет:
"Прямая линия" с Путиным - 2017 (123)
15:0815.06.2017
(обновлено: 15:09 15.06.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин за полтора часа ответов на вопросы россиян в ходе "прямой линии" заявил, что этот формат позволяет ему понять настроения общества, какие в нем есть беспокойства, рассказал об экономике, демографии, экологии и своих внуках; касаясь украинской темы, Путин пожелал удачи "голубым мундирам" из Европы с новобранцами.

"Знаете, в этом тоже есть смысл определенный – один раз в год проводить такие мероприятия. Где-то, где плохо "шевелились", может быть, что-то и сделают хорошее: и дорогу положат, где нужно, и со здравоохранением поразбираются, и другие социальные вопросы порешают", — заметил Путин.

Так он прокомментировал высказывание ведущего "прямой линии" о том, что власти начинают реагировать на проблемы россиян уже после того, как некоторые вопросы к президенту были анонсированы в телеэфире, включая ремонт дорог и зданий в городах. Глава государства отметил, что это "фрагментарные вещи", а самое важное — "понять настроение общества".

"Понять, что людей сегодня больше всего беспокоит. Вот этот огромный массив. Конечно, невозможно ответить на все вопросы, это нереально. Но на какие-то мы с вами ответим сегодня, я отвечу с вашей помощью, а на какие-то — нет, но, во всяком случае, будет понятно мне, правительству, администрации президента, будет понятно, что на сегодняшний день является главным, основным, даже кричащей проблемой – на что нужно обратить особое внимание. Вот уже за это, за то, что люди принимают участие в этой совместной работе, я хочу поблагодарить всех наших телезрителей, всех тех, кто через интернет обращается, и так далее", — сказал Путин.

Традиционные телевизионные "прямые линии" появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года, четырнадцатая прошла 14 апреля 2016 года. В прошлом году количество обращений к президенту превысило 2,3 миллиона.

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Путин о "столыпинских вагонах" и смертной казни в царской России

В семье все нормально

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин не хочет, чтобы его внуки росли "принцами крови"
Сначала россияне интересовались у Путина ситуацией в экономике, но к концу первых 90 минут президент рассказал и о личной жизни. Из Кабардино-Балкарии у президента спросили о потомстве. Путин ответил, что его дети не вмешиваются в политику и живут в Москве обычной жизнью.

"Мои дети, дочери, несмотря на все слухи, они живут здесь, в России, в Москве. И внуки у меня есть. Они тоже живут нормальной жизнью. Дочери у меня занимаются наукой, образованием. Никуда не лезут, ни в какую политику, живут нормально, рядовой жизнью", — сообщил Путин.

Президент признался, что недавно стал дедушкой во второй раз, и заявил, что не хочет влияния своего положения на жизнь детей и внуков. "Я не хочу, чтобы они росли принцами крови, хочу, чтобы они нормальными людьми выросли",- сказал он.

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Наши меры дают результат - Путин о материнском капитале

Осторожнее с голубыми мундирами

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин посоветовал Порошенко закрыть офшоры, если он "хочет быть европейцем"
Первые полтора часа закончились темой Украины. Там у России много друзей, сказал Путин, в РФ не мажут всех украинцев одной краской. Во внутреннюю ситуацию в этой стране Россия старается не вмешиваться, сказал президент.

Говоря об украинском политике Викторе Медведчуке, который недавно заявил, что Путин — хороший крестный отец для его дочери, президент РФ заметил, что Медведчук — горячий сторонник независимости Украины, украинский националист, пусть самому политику не нравится такое определение, а также "выступает за очень добрые отношения с Россией".

Прокомментировал Путин и цитирование украинским президентом Петром Порошенко поэта Михаила Лермонтова. Поздравляя своих соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом, Порошенко произнес строки Лермонтова "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ". Это говорит о том, что Порошенко интересуется русской классикой, отметил Путин и напомнил, что Лермонтов написал стихотворение в 1840-41 годах.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В цитате Лермонтова говорится и о регионах нынешней Украины, заявил Путин
"В этот момент области, которые сегодня считаются Украиной, они были просто областями России, и если президент сегодняшней Украины говорит о том, что он куда-то уезжает, то Лермонтов говорил обо всей России, включая и те области, которые сегодня Украиной называются. Так что здесь особенно нос нечего задирать", — подчеркнул президент РФ.

Касаясь "голубых мундиров" в контексте движения Украины в направлении ЕС, Путин посоветовал Порошенко не расслабляться и внимательно поглядывать по сторонам, "а то как бы чего не случилось", ведь "там этих голубых мундиров больше, чем у нас".

"При этом хочу сказать, что мы против этих ребят ничего не имеем. Я хочу сказать, мы против вас ничего не имеем, совет вам да любовь. Ну, и удачи, особенно с новобранцами", — добавил Путин.

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Путин похвалил президента Украины за интерес к русской литературе

Экономика растет, но почувствовать сложно

Прямая линия открылась вопросом ведущего: можно ли говорить о том, что экономический кризис закончился?

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин рассказал о пользе антироссийских санкций
"Закончился ли экономический кризис? Очень хочется ответить положительно, естественно, очень хочется послать позитивный сигнал в общество, при этом всегда думаешь, а вдруг что-то случится, где-то сбой произойдет. Но мы должны основываться, разумеется, делая выводы подобного рода, на объективных данных. О чем говорят объективные данные? Они говорят о том, что рецессия в российской экономике преодолена. И мы перешли к периоду роста", — сказал Путин.

Российская экономика пока демонстрирует скромный рост, однако увеличение ВВП наблюдается уже на протяжении трех кварталов подряд и за январь-апрель 2017 года составило 0,7%, заявил Путин.

Впрочем, как отметил президент, снижение доходов россиян тревожит, нерешенными проблемами в экономике РФ остаются ее структура и низкая производительность труда. Он пояснил, что падение российской экономики было очень серьезным, поэтому россиянам пока сложно почувствовать экономический рост.

Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России в пятнадцатый раз отвечает на вопросы россиян в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".15 июня 2017. Президент РФ Владимир Путин в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России в пятнадцатый раз отвечает на вопросы россиян в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкЗа два часа до начала эфира сотрудники сall-центра приняли почти 1,9 миллиона обращений граждан, которые хотели задать свой вопрос президенту.Президент РФ Владимир Путин в основной студии московского Гостиного двора перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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За два часа до начала эфира сотрудники сall-центра приняли почти 1,9 миллиона обращений граждан, которые хотели задать свой вопрос президенту.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкБольшинство граждан, чтобы оставить обращение, звонили в сall-центр, 370 тысяч вопросов поступили через смс, еще 280 тысяч были оставлены пользователями в социальных сетях.Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Большинство граждан, чтобы оставить обращение, звонили в сall-центр, 370 тысяч вопросов поступили через смс, еще 280 тысяч были оставлены пользователями в социальных сетях.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент уверен в важности проведения прямых линий с гражданами России. По словам главы государства, подобный формат общения не только помогает решать какие-то социальные проблемы на местах, но и позволяет властям понять, что больше всего беспокоит россиян на данный момент.Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент уверен в важности проведения прямых линий с гражданами России. По словам главы государства, подобный формат общения не только помогает решать какие-то социальные проблемы на местах, но и позволяет властям понять, что больше всего беспокоит россиян на данный момент.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкСогласно опросу Фонда "Общественное мнение", три четверти россиян (74%) отметили необходимость проведения прямой линии с президентом России, при этом 57% опрошенных уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране.Актер Юрий Стоянов в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Согласно опросу Фонда "Общественное мнение", три четверти россиян (74%) отметили необходимость проведения прямой линии с президентом России, при этом 57% опрошенных уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрямая линия началась с обсуждения темы экономического кризиса. Президент отметил, что, согласно имеющимся объективным данным, рецессия в российской экономике преодолена.Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Прямая линия началась с обсуждения темы экономического кризиса. Президент отметил, что, согласно имеющимся объективным данным, рецессия в российской экономике преодолена.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГоворя об экономических проблемах, глава государства отметил снижение доходов россиян. По его словам, существующая структура экономики определяет низкую производительность труда. "Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь", - сказал президент.Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Говоря об экономических проблемах, глава государства отметил снижение доходов россиян. По его словам, существующая структура экономики определяет низкую производительность труда. "Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь", - сказал президент.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ ходе прямой линии президент отметил, что санкции хоть и повлияли на состояние российской экономики, однако более важной проблемой стало падение цен на нефть, газ и металлургическую промышленность.Операторы в студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В ходе прямой линии президент отметил, что санкции хоть и повлияли на состояние российской экономики, однако более важной проблемой стало падение цен на нефть, газ и металлургическую промышленность.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ ходе прямой линии Путин напомнил, что, по оценкам ООН, Россия потеряла от санкций 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, - 100 миллиардов долларов.Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
В ходе прямой линии Путин напомнил, что, по оценкам ООН, Россия потеряла от санкций 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, - 100 миллиардов долларов.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВо время прямой линии житель Владивостока пожаловался президенту о сложностях, которые возникают при получении "дальневосточного гектара". Глава государства пообещал изучить этот вопрос и разобраться с кадастровыми проблемами.Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Во время прямой линии житель Владивостока пожаловался президенту о сложностях, которые возникают при получении "дальневосточного гектара". Глава государства пообещал изучить этот вопрос и разобраться с кадастровыми проблемами.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПрезидент России в ходе прямой линии рассказал и о причинах назначений новых губернаторов. По словам главы государства, в каких-то регионах губернаторы сами "поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы". "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс", — отметил Путин.Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части смотрят трансляцию Прямой линии с Владимиром Путиным на острове Русский во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Президент России в ходе прямой линии рассказал и о причинах назначений новых губернаторов. По словам главы государства, в каких-то регионах губернаторы сами "поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы". "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс", — отметил Путин.
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Путин предложил установить предельную разницу между уровнем доходов молодых учителей и средней зарплатой в сфере образования. Так он отреагировал на вопрос педагога из Иркутской области.

Перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин объяснил, почему россиянам сложно почувствовать экономический рост
Ведущие в студии озвучили ему сообщения от воспитателя из Астрахани, которая в мае заработала 7935 рублей, медсестры на космодроме Восточный с зарплатой 10246 рублей, а также начальника пожарной команды из Саратовской области, который жалуется на зарплату в 8 тысяч рублей, отмечая, что при этом приходится рисковать жизнью. Несправедливо, что часть бюджетников не попали под индексацию зарплат, власти это исправят с 1 января 2018 года, отметил Путин.

Говоря о продолжающихся антироссийских санкциях Запада, Путин заметил, что традиционно это делается для сдерживания РФ, а сейчас сенат США пытается расширить их "на голом месте". Положительным моментом санкций стало то, что в стране вынуждены были "включить мозги", добавил президент.

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Я не хочу, чтобы они росли какими-то "принцами крови" - Путин о внуках

Экология и демография

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин пообещал рассмотреть внесение изменений в природоохранные законы
Говоря о "дальневосточном гектаре", Путин отметил, что в целом программа идет неплохо, сложнее всего — в Приморском крае. Президент назвал правильной идею распространения "дальневосточного гектара" на всю Россию, подчеркнув, что сначала необходимо отработать ее на Дальнем Востоке.

"Пригодных земель в России достаточно. Одних только сельхозугодий, не использованных по назначению, свыше 43 миллионов гектар. Это огромные, просто колоссальные земельные запасы", — сказал Путин.

Из подмосковной Балашихи спросили о мусорном полигоне рядом с одним из районов, свалка занимает около 50 гектаров. "Из федерального бюджета выделено 5 миллиардов рублей на решение текущих, наиболее острых вопросов. И у вас, безусловно, один из таких наиболее острых текущих вопросов. Я попрошу и губернатора, и правительство Российской Федерации использовать эти ресурсы для того, чтобы заняться наиболее острыми, такими как ваш, вопросами. И надеюсь, что это будет сделано", — заявил Путин.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин: к повышению пенсионного возраста надо подходить очень аккуратно
Президент назвал болезненным вопрос близости таких полигонов к жилым домам. Наиболее остро эта проблема стоит как раз в Московской области, а также в Татарстане, Туле, в некоторых других регионах, уточнил он. Глава государства напомнил, что уже принято решение о строительстве мусороперерабатывающих заводов, которых на первом этапе будет четыре, и три из них — в Подмосковье.

Вопрос о демографии и программе материнского капитала был задан из многофункционального перинатального центра в Уфе. Набор мер по повышению демографии в России может быть разным, включая "продление материнского капитала в той или иной форме — либо в том виде, который есть сейчас, либо как-то видоизмененном", заявил Путин.

Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Путин пообещал вернуться к вопросу об индексации маткапитала
Он отметил, что необходимо подумать о том, как стимулировать молодых мам на рождение первенца. "Может быть, что-то им добавить. Почему им? Потому что это молодые люди, которые еще на ноги не встали, им нужна поддержка", — пояснил Путин.

Президент добавил, что также надо подумать о том, как стимулировать рождение второго, третьего ребенка для женщин от 30. Кроме того, с учетом снижения уровня доходов он допустил возможность выдачи части средств из материнского капитала на руки семьям на текущие нужды.

За ходом "Прямой линии с Владимиром Путиным" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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Путин в ходе "Прямой линии" рассказал, как санкции повлияли на экономику РФ
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