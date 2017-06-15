Путин поздравил пару из Уфы с сыном, родившимся в ходе прямой линии

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в прямом эфире поздравил супружескую пару из Уфы с рождением сына, которое произошло во время прямой линии главы российского государства, и пожелал им счастья.

Во время прямого включения из перинатального центра Уфы, где один из врачей медучреждения должен был задать вопрос Путину, в кадр неожиданно попал молодой отец, у которого за 20 минут до этого родился ребенок. Его супруга находилась в этот момент в реанимационной палате. Мужчина с ребенком на руках дал корреспонденту краткое интервью, в котором рассказал, что это его второй сын, и он назовет его Михаилом, сообщив также вес и рост ребенка.

"Хочу поздравить Михаила Артемовича, его папу и маму с рождением, а его самого — с появлением на свет Божий. Это большое событие в семье, и мы желаем всего самого доброго, счастья и родителям, и ребенку", — сказал Путин.

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