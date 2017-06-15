

Выходные — время, когда хочется побыть с близкими и открыть для себя что-то новое. Почему бы не отправиться за город всей семьёй? А вместительный и удобный универсал Е-Класс All-Terrain от «Мерседес-Бенц» сделает поездку по-настоящему комфортной. Итак, встаём пораньше, собираемся, усаживаем семью в машину — и в путь.



Минское шоссе Минское шоссе

Выбираем ориентиром город Голицыно, и от него держим курс на расположенные рядом деревни Захарово и Большие Вяземы. Обратите внимание на усадьбы, в которых провёл детство Пушкин — хорошая возможность приобщить детей к поэзии. Можно не заходить в музеи, а просто прогуляться по красивым усадебным паркам. Примерно в 25 километрах находится подмосковная Кубинка. Обязательно зайдите в Музей бронетанкового вооружения и техники: в экспозиции представлены 350 боевых машин и орудий времён двух мировых войн, из которых 60 сохранились в единственном экземпляре. Следующая остановка — Можайск. Самое время устроить пикник, и рядом есть удачное место: Можайское водохранилище. Здесь можно в своё удовольствие погонять по бездорожью и протестировать All-Terrain в условиях полного офф-роада. Автомобиль проявляет себя уверенно и маневренно благодаря системе полного привода 4MATIC. Специальный режим All-Terrain адаптирует электронную систему стабилизации ESP или антипробуксовочную систему (ASR) к движению по дорогам без твёрдого покрытия или к плохим условиям на трассе. Неподалёку — Бородинское поле, впечатляющее своими масштабами и красотой.





© РИА Новости / Сергей Мамонтов Перейти в фотобанк Памятник главнокомандующему русскими армиями М.И. Голенищеву-Кутузову, расположенный на высоком холме в центре деревни Горки на главном наблюдательном пункте полководца в музее-заповеднике "Бородинское поле" в Можайском районе.



Калужское шоссе Калужское шоссе

Маршрут предстоит долгий, поэтому выезжать лучше пораньше. В Троицке заедем в интерактивный музей "Физическая кунсткамера" — дети смогут проверить все законы физики без риска для здоровья. Теперь на природу, к водопаду Радужный. Путь к одному из самых красивых водопадов Подмосковья пролегает через поле — о таком просторе вы только мечтали в московских пробках! Дальше — маленькая деревня Воробьи. Тут можно зайти в парк птиц и посмотреть на пернатых всех мастей. Рядом ещё один парк "Му-му" — Музей мусора. Все местные экспонаты созданы из отходов производства, а работники проводят квесты и мастер-классы. Финальной точкой маршрута станет деревня Никола-Ленивец, где проходит знаменитый фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние": на полянах и среди деревьев спрятаны творения современных архитекторов и художников. Подъезды к Никола-Ленивцу – квинтэссенция русского бездорожья. Однако качество дорожного покрытия не будет вас сильно волновать. Е-Класс All-Terrain оснащён пневматической подвеской AIR BODY CONTROL, которая идет вместе с системой регулирования силы амортизации. Каждый амортизатор способен индивидуально адаптироваться с любым дорожным условиям и обеспечивать высочайший уровень комфорта. Также система позволяет изменять дорожный просвет по своему желанию.







Ярославское шоссе Ярославское шоссе

Ценителям древнерусского искусства стоит заехать в Сергиев Посад. В Троице-Сергиевой Лавре хранятся старинные иконы и книги. Детям тоже есть чем развлечься: местный музей игрушек собрал детские развлечения разных эпох и стран. Дальше по трассе М-8 расположен музей "Рождение сказки и славянской мифологии". Детям расскажут о знакомых персонажах русских сказок, а взрослым — об их происхождении из славянской мифологии. Въезжаем в Переславль-Залесский. Вот тут точно можно провести весь день целиком. Музей радио, швейных машин, чайников, паровозов и даже хитростей — придётся выбирать самые интересные. Дальше, у Плещеева озера, находится и знаменитый Ботик Петра Великого. В числе экспонатов – единственный сохранившийся корабль "потешной флотилии", с которой начался весь русский флот.





© РИА Новости / Владимир Вяткин Перейти в фотобанк Церковь в Рыбацкой Слободе на Плещеевом озере в городе Переславль-Залесский Ярославской области.



Ильинское шоссе Ильинское шоссе

В начале Ильинского шоссе расположена знаменитая усадьба "Архангельское" — предлагаем погулять по парку и посетить музей. Фанатам машин и механизмов придётся по душе Музей техники Вадима Задорожного, находящийся рядом, — частное собрание постоянно пополняется. Далее двигаемся в сторону Звенигорода. Помимо монастыря и церквей город славится музеем русского десерта, где можно попробовать и купить сладости, приготовленные по рецептам из прошлого. Вы сможете вывезти хоть весь магазин — у All-Terrain вместительный багажник– 670 литров. Если сложить задние кресла, то объём багажного отделения вырастает до рекордных в классе 1820 литров. Рядом раскинулись небольшие деревни и посёлки. Все они расположены на живописных дорогах, пролегающим по холмам и равнинам — пейзажи удивительные!







Владимирский тракт Владимирский тракт

По пути в Суздаль сделаем крюк и заедем в Гжель по Егорьевскому шоссе. Побывать на заводе и увидеть, как делают знаменитую бело-голубую посуду из уникальной местной глины – бесценно. От посуды – к платкам, в Павловский Посад. В музее русского платка и шали собраны редкие старинные ткани и предметы одежды, есть магазин, где можно купить платок себе или в подарок. Ближе к Владимирской области находится город Петушки — тот самый, из культовой книги Венедикта Ерофеева. И вот, наконец, приближаемся к Суздалю. Город расположен на возвышенности, в нём нет строений выше трёх этажей, поэтому тут особенно хорошо отдыхать от московских высоток. На автомобиле "Мерседес-Бенц" E-Класс All-Terrain комфорт при подъёме обеспечит система DYNAMIC SELECT: из пяти режимов движения можно выбрать оптимальное сочетание характеристик двигателя, трансмиссии, системы ESP® и рулевого управления. Наверняка вам захочется попробовать все виды местной медовухи. Забронируйте номер в отеле и дегустируйте на здоровье!



