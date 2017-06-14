Депутат: проект о мессенджерах станет защитой от детской порнографии

В здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

В здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Законопроект о регулировании интернет-мессенджеров в России может стать дополнительным механизмом защиты от распространения детской порнографии в приложениях для мгновенного обмена сообщениями, считает один из авторов инициативы, депутат Госдумы РФ Марина Мукабенова (ЕР).

Госдума в первом чтении рассматривает законопроект о регулировании мессенджеров в РФ, который обязывает идентифицировать пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия.

"Сегодня в пространстве мессенджеров можно найти огромное количество противоправной информации. Это и экстремистский контент, и реклама наркотических средств, информация, угрожающая здоровью детей, и даже детская порнография. Все это только подчеркивает необходимость законодательно предусмотреть возможность пресечения противоправной информации", — сказал Мукабенова на пленарном заседании Госдумы.

"Закон может стать еще одним механизмом дополнительной защиты от распространения детской порнографии именно через мессенджеры", — отметила она.