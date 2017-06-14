Депутат: проект о мессенджерах станет защитой от детской порнографии

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Законопроект о регулировании интернет-мессенджеров в России может стать дополнительным механизмом защиты от распространения детской порнографии в приложениях для мгновенного обмена сообщениями, считает один из авторов инициативы, депутат Госдумы РФ Марина Мукабенова (ЕР).
Госдума в первом чтении рассматривает законопроект о регулировании мессенджеров в РФ, который обязывает идентифицировать пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия.
18.3%Конечно, это поможет бороться с мошенниками и террористами
41.3%Да, но если персональные данные будут защищены
40.3%Нет, у пользователей должна быть возможность сохранить анонимность
"Закон может стать еще одним механизмом дополнительной защиты от распространения детской порнографии именно через мессенджеры", — отметила она.