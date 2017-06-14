Юрист рассказал, зачем нужен закон о регулировании мессенджеров

МОСКВА, 14 июн — ПИА Новости. Необходимость принятия закона о регулировании мессенджеров в РФ обусловлена террористическими угрозами и борьбой с ними, заявил РИА Новости ведущий эксперт Центра развития современного права Дмитрий Морев.

Законопроект о регулировании мессенджеров в среду в первом чтении рассматривает Госдума. Он обязывает идентифицировать пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия. При этом мессенджеры должны заключить договоры с сотовыми операторами, чтобы осуществлять такую идентификацию.

Также мессенджеры будут обязаны обеспечить возможность для пользователя отказаться от массовых рассылок.

"Законопроект соответствует сегодняшним рискам"

"Закон предлагает, прежде всего, идентифицировать пользователей, а также налагает ряд других обязанностей на администраторов мессенджеров, в том числе по требованию уполномоченного органа о блокировке противозаконных рассылок. Поэтому законопроект сегодня надо рассматривать как соответствующий тем рискам, которые на сегодняшний день существуют в связи с бурным развитием мессенджеров — прежде всего, связанным с экстремистской и террористической деятельностью", — сказал Морев.

Кроме того, напомнил он, законопроект предусматривает наложение на мессенджеры обязательств по рассылке уведомлений о различных чрезвычайных ситуациях, как это делают сотовые операторы.

"Закон в публичных интересах, я тут не усматриваю никаких серьезных ограничений. В связи с повышенными террористическими и экстремистскими рисками такой закон необходим", — подчеркнул Морев.

Отвечая на вопрос о том, как закон может помочь борьбе с терроризмом при условии нелегальной продажи sim-карт у вокзалов и в переходах, Морев сказал: "Всегда существуют пути обхода каких-то вещей, но законодатель предусматривает общие пути борьбы с возможными криминальными злоупотреблениями в этой сфере, а правоохранительные органы должны проводить оперативную работу по устранению".

При этом эксперт допускает, что после принятия законопроекта ряд мессенджеров может ввести плату для пользователей.