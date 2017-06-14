Дегтярев предлагает заменить депутатские кресла на прочные и экологичные

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Глава комитета Госдума по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР) считает, что его сломанное кресло можно воспринимать как сигнал о необходимости строительства нового парламентского центра, он предлагает заменить депутатские кресла на прочные, деревянные и экологически чистые, а также приподнять микрофоны на центральной трибуне в зале пленарных заседаний.

В среду в Госдуме поднялась дискуссия о том, что зале "пленарок" под несколькими депутатами провались кресла. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил заменить треснувшее кресло депутата Дегтярева на сидение с усиленной конструкцией как у депутата, бывшего боксера-тяжеловеса Николая Валуева.

​"Со своей стороны отношусь к "травме" кресла в зале пленарных заседаний со здоровым юмором. Кресло, получается, приняло на себя поток мыслей как единомышленников, так и завистников, как сторонников, так врагов. Всё, не выдержало, сломалось", — рассказал РИА Новости Дегтярев, который при росте 195 см является одним из наиболее "габаритных" парламентариев нынешнего созыва.

Он также отметил, что в приемной председателя ЛДПР стоят крепкие, добротные деревянные стулья, без обивки.

"На них мы и проводим совещания. Я считаю, что такая вот исключительно утилитарная, экологически чистая, крепкая мебель – это очень хорошо и функционально. Почему бы и депутатские места в зале не оборудовать подобными стульями", — предлагает Дегтярев.

Он также напомнил, что еще в 2012 году просил модифицировать или хотя бы просто приподнять микрофоны на центральной трибуне.

"Выступая, приходится кланяться залу. Я готов кланяться многим уважаемым депутатам, но стоять, согнувшись, и выступать по повестке заседания достаточно неудобно. К слову, в этом созыве мою участь разделил и Петр Олегович Толстой, которому также приходится регулярно выступать в аналогичном полупоклоне", — рассказал парламентарий.

По мнению Дегтярева, здание парламента морально устарело. "Оно создает здесь, в центре города, реальные транспортные проблемы – как для москвичей, так и для туристов", — считает парламентарий.

Он подчеркнул, что можно без единой копейки бюджетных средств построить парламентский центр за счет частного капитала. "В счет погашения отдать два исторических здания в центре Москвы, в них бизнесмены могли бы сделать и хорошие отели для гостей столицы, и, возможно, какие-то галереи, кинотеатры. Поэтому сломанное кресло можно воспринимать именно как некий знак, сигнал к необходимости строительства нового парламентского центра", — полагает депутат.