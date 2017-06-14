СК поблагодарил участников поиска мальчика, потерявшегося в лесу на Урале

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Следствие благодарит всех граждан, которые остались неравнодушными и приняли участие в поисках потерявшегося в Свердловской области четырехлетнего ребенка, благодаря чему его удалось спасти от гибели, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
"Отрадно, что подобные случаи обнаружения пропавших детей благодаря совместным человеческим усилиям становятся традицией. Мы помним недавние случаи в Оренбурге и Курске, где пропали дети и на их поиски откликнулись все — и правоохранители, и волонтеры, и обычные люди. В итоге детей удалось найти и спасти благодаря людскому неравнодушию", — сказала Петренко.
Она отметила, что следователи продолжают работу по делу, которое было возбужденно по факту безвестного исчезновения мальчика. "В ходе расследования тщательно выясняются причины и условия, которые способствовали возникновению данной ситуации, когда под реальную угрозу были поставлены жизнь и здоровье малолетнего ребенка. По итогам этой работы следователем будут приняты необходимые меры профилактического характера", — сказала Петренко.