СК поблагодарил участников поиска мальчика, потерявшегося в лесу на Урале

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Следствие благодарит всех граждан, которые остались неравнодушными и приняли участие в поисках потерявшегося в Свердловской области четырехлетнего ребенка, благодаря чему его удалось спасти от гибели, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Ребенок пропал утром в субботу, 10 июня, на берегу Рефтинского водохранилища. Вместе с родителями он приехал на берег водоема, а затем отправился с отцом за дровами. По пути он захотел вернуться к матери, и мужчина отпустил его. По данным СК, в круглосуточных поисках ребенка принимали участие более 600 человек, благодаря чему утром 14 июня он был обнаружен живым, но в тяжелом состоянии. Сейчас мальчик находится в больнице, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

"Отрадно, что подобные случаи обнаружения пропавших детей благодаря совместным человеческим усилиям становятся традицией. Мы помним недавние случаи в Оренбурге и Курске, где пропали дети и на их поиски откликнулись все — и правоохранители, и волонтеры, и обычные люди. В итоге детей удалось найти и спасти благодаря людскому неравнодушию", — сказала Петренко.

Она отметила, что следователи продолжают работу по делу, которое было возбужденно по факту безвестного исчезновения мальчика. "В ходе расследования тщательно выясняются причины и условия, которые способствовали возникновению данной ситуации, когда под реальную угрозу были поставлены жизнь и здоровье малолетнего ребенка. По итогам этой работы следователем будут приняты необходимые меры профилактического характера", — сказала Петренко.