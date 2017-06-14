СПЧ передаст Путину материалы по акции протеста 12 июня

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Материалы, касающиеся событий на несогласованной протестной акции на Тверской улице в Москве 12 июня, войдут в доклад главе государства, который уже готовит Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ после несогласованного митинга 26 марта, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.
В СПЧ неоднократно подчёркивали, что лучшим средство борьбы с силовыми конфликтами на публичных мероприятиях протестного характера является согласование с местными властями времени и места их проведения, напомнил председатель совета.
"Но для этого нужна добрая воля обеих сторон — и организаторов, и местных властей. Нам казалось, что в отношении митингов 12 июня такое согласие было достигнуто во многих регионах, в том числе в Москве", — уточнил Федотов.
Однако в Москве это, к сожалению, вылилось в массовые задержания, напомнил правозащитник; связано это с тем, что организаторы решили перенести акцию на Тверскую улицу, где в это время проходили народные гуляния, отметил он.
В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, по последним данным ГУ МВД столицы, в нем приняло участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. При этом оппозиционер Алексей Навальный призывал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия. Тем не менее, по данным МВД, в несогласованной публичной акции на Тверской улице участвовали порядка 4,5 тысячи человек, задержано было более 150 участников.
Ранее несанкционированная властями акция прошла 26 марта в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. По данным МВД, были задержаны около 500 человек. Через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом.