СПЧ передаст Путину материалы по акции протеста 12 июня

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Материалы, касающиеся событий на несогласованной протестной акции на Тверской улице в Москве 12 июня, войдут в доклад главе государства, который уже готовит Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ после несогласованного митинга 26 марта, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

"В настоящее время совет продолжает работу над своим докладом президенту по анализу событий 26 марта. Теперь в этот доклад войдут и материалы, касающиеся событий 12 июня", — сообщил Федотов.

В СПЧ неоднократно подчёркивали, что лучшим средство борьбы с силовыми конфликтами на публичных мероприятиях протестного характера является согласование с местными властями времени и места их проведения, напомнил председатель совета.

"Но для этого нужна добрая воля обеих сторон — и организаторов, и местных властей. Нам казалось, что в отношении митингов 12 июня такое согласие было достигнуто во многих регионах, в том числе в Москве", — уточнил Федотов.

Однако в Москве это, к сожалению, вылилось в массовые задержания, напомнил правозащитник; связано это с тем, что организаторы решили перенести акцию на Тверскую улицу, где в это время проходили народные гуляния, отметил он.

"И вместо того, чтобы собравшиеся на проспекте Сахарова могли выразить своё мнение и довести таким образом его до сведения общественности и властей, получилось то, что получилось. Я считаю, что это была провокация со стороны организаторов", — добавил глава СПЧ.

В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, по последним данным ГУ МВД столицы, в нем приняло участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. При этом оппозиционер Алексей Навальный призывал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия. Тем не менее, по данным МВД, в несогласованной публичной акции на Тверской улице участвовали порядка 4,5 тысячи человек, задержано было более 150 участников.

Ранее несанкционированная властями акция прошла 26 марта в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. По данным МВД, были задержаны около 500 человек. Через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом.