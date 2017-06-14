Свердловский губернатор поблагодарил уральцев, искавших в лесу ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил уральцев, которые приняли участие в операции по поиску потерявшегося в лесу близ Рефтинского водохранилища четырехлетнего мальчика, сообщает в среду департамент информационной политики губернатора.

Ребенок пропал утром в субботу, 10 июня, на берегу Рефтинского водохранилища. Вместе с родителями он приехал на берег водоема, а затем отправился с отцом за дровами. По пути он захотел вернуться к матери, и мужчина отпустил его. К поискам привлекли до 500 человек. В среду, спустя четыре дня после пропажи, ребенок был найден в лесу живым, но в тяжелом состоянии.

"Очень рад, что эта история закончилась хорошо и ребенка удалось найти. Уверен, врачи сделают все необходимое, чтобы мальчик был здоров. Хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в поисковой операции – и сотрудников специальных служб, и простых свердловчан, откликнувшихся на чужую беду. Сплочённость людей помогла спасти жизнь маленькому ребенку. Это дорогого стоит! И, конечно, это лишний раз показывает, как важно объединиться для достижения поистине важной цели", — приводятся в сообщении слова Куйвашева.

По информации свердловского минздрава, четырехлетний мальчик Дима машиной скорой помощи будет доставлен в асбестовскую больницу, куда уже выехала детская реанимационная бригада Территориального центра медицины катастроф. На месте будет принято решение о дальнейшем лечении в городе Асбесте или перегоспитализации в одну из клиник Екатеринбурга.