Восемь автомобильных аварий на огромной скорости, в которых все выжили

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Сергей Белоусов. Автомобильная авария на большой скорости почти всегда приводит к фатальным последствиям, но иногда водитель и пассажиры чудом остаются живы. РИА Новости собрало несколько невероятных случаев, когда машины, двигаясь со скоростью легкомоторных самолетов, разбивались вдребезги, но сохраняли жизнь людям.

Ричард Хаммонд, 200 км/ч



Бывший ведущий автомобильного шоу Top Gear, а ныне участник программы The Grand Tour Ричард Хаммонд — счастливчик, которому повезло выжить сразу в нескольких невероятных авариях. Последняя случилась в минувшие выходные, когда шоумен принимал участие в гонках Bergrennen-Hemberg, в которых автомобили соревнуются в скоростном подъеме на холм в горах Швейцарии. Ричарду доверили электрокар Rimac Concept_One с поистине феноменальными характеристиками: суперкар оснащен электродвигателями суммарной мощностью 1224 л.с. и 1600 Нм и ускоряется с 0 до 100 км/ч за 2,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 355 км/ч.

В одном из крутых поворотов на скорости примерно 200 км/ч Хаммонд не справился с управлением и вылетел с трассы, после чего электрокар загорелся. К счастью, ведущий смог самостоятельно выбраться из машины и отделался лишь травмой колена. Ему предстоит операция, но Ричард уже отшучивается: "Мое колено скоро будет напоминать швейцарский армейский нож".

Ричард Хаммонд, 464 км/ч

Куда более страшная авария произошла 20 сентября 2006 года. Во время съемок очередного эпизода шоу Top Gear Ричард Хаммонд пытался установить рекорд скорости на бывшем аэродроме Королевских ВВС возле города Йорк. В его распоряжении был драгстер Vampire с реактивным двигателем Rolls-Royce, способный (в теории) разогнаться до 500 км/ч. Авария произошла на скорости примерно 464 км/ч, ведущий оказался зажат в автомобиле, а после на вертолете был доставлен в больницу. История закончилась хеппи-эндом, и после 33 дней в больнице Хаммонд оказался дома.

Себастьян Бурдэ, 370 км/ч

Чаще всего автомобильные аварии на больших скоростях происходят во время гоночных соревнований. В конце мая этого года француз Себастьен Бурдэ, участвовавший в квалификационных заездах американской серии "500 миль Индианаполиса" (Indy 500), влетел в ограждение трассы и загорелся. В момент удара скорость его болида составляла 370 км/ч. Выбраться из машины пилоту удалось только через 10 минут, но все это время он оставался в сознании, после чего был доставлен в больницу, где идет на поправку.

Питер де Вит, 438 км/ч

Еще быстрее разогнался гонщик из ЮАР Питер де Вит, угодив в аварию на скорости 438 км/ч. Инцидент произошел 16 февраля 2013 года в австралийском городе Перт из-за отказа тормозного парашюта. Пилоту пришлось направить гоночный автомобиль в зону безопасности в песчаную ловушку. Несмотря на запредельную скорость в момент столкновения, Питер остался в сознании и даже общался со спасателями, а чуть позже врачи диагностировали травмы коленной чашечки и ожоги на спине, не опасные для жизни.

Антрон Браун, 200 км/ч

Антрон Браун стал первым афроамериканцем, выигравшим в 2012 году чемпионат США на драгстерах — автомобилях, мощность моторов которых достигает восьми тысяч лошадиных сил. Год спустя на одном из этапов Auto Club Raceway в Калифорнии Антрон сумел разогнаться до 480 км/ч, но мотор такого напора не выдержал и взорвался. Ситуация почти в точности напомнила случай на Perth Motorplex: автомобиль вылетел на другую сторону трассы и ударился о бетонное ограждение. В этом случае гонщику также невероятно повезло: медицинская помощь ему почти не потребовалась.

Ричард Дональд Кэмпбелл, 579 км/ч

Согласно Книге рекордов Гиннесса, самая скоростная авария с выжившим произошла в сентябре 1960 года, когда британский пилот Дональд Кэмпбелл пытался установить рекорд скорости на земле. Для этого он прибыл в США на высохшее озеро Бонневилль, где и по сей день ставятся скоростные мировые рекорды. Специально подготовленный для этих целей болид Bluebird разогнался до 579 км/ч, после чего перевернулся и развалился.

Испытания Dynamic Test Center, 200 км/ч



Увы, но в обычной жизни скоростные аварии чаще всего приводят к летальным исходам. Пару лет назад швейцарская компания Dynamic Test Center AG (DTC), изучающая безопасность автомобилей, провела серию показательных краш-тестов на скорости 200 км/ч.

Машины (преимущественно старые) спускались с холма и врезались в другие припаркованные автомобили или жесткий барьер, демонстрируя степень деформации кузова при ударе на высокой скорости. Опубликованные после видеоролики показывают, что в этих испытаниях даже манекены оказались бы бесполезными.

Стефан Эрикссен, 320 км/ч

Одним из самых скоростных ДТП на дорогах общего пользования считается авария, произошедшая в феврале 2006 года с Ferrari Enzo. Водитель суперкара 44-летний Стефан Эрикссен (бывший генеральный директор компании Gizmondo) ехал по Тихоокеанскому шоссе в окрестностях Малибу, штат Калифорния. Разогнавшись до 320 км/ч, Ferrari вылетел с дороги, ударился о землю и разломился на две части. Эрикссену сильно повезло — он отделался лишь разбитой губой. Возможно, потому, что был сильно пьян.

Грэхэм, любая скорость



Полиция австралийского штата Виктория в сотрудничестве с художником Патрисией Пиччинини и травматологом Кристианом Кенфилдом из госпиталя города Мельбурна создала необычного гуманоида по имени Грэхем. По задумке создателей, именно так должен выглядеть человек, которому не страшна автомобильная авария на большой скорости.

Скульптура, выполненная из стекловолокна, силикона и человеческих волос, обладает огромным и толстым черепом, который выполняет роль автошлема, нос и лицо вдавлены внутрь, чтобы избежать повреждений, шеи практически нет, так что сломать ее не получится. Массивное тело покрыто множеством сосков, играющих роль подушек безопасности, ребра усилены, конечности гнутся во все стороны, чтобы избежать переломов. Грэхем стал участником многих выставок и конференций, посвященных безопасности на дорогах.