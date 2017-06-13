СПЧ: с подростками на митингах надо разговаривать, а не дубинками работать

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что в массовых задержаниях, произошедших во время несанкционированной акции в Москве в понедельник, виноваты организаторы, которые в последнюю минуту решили сорвать митинг на согласованном месте.Business FM.
Он отметил, что ситуация развернулась таким образом, что полиция "не могла понять, где участники несанкционированного мероприятия, а где мирные граждане".
"Это интеллектуально развитые ребята, которые интересуются в том числе политикой, но далеко не только политикой. В общем, интересные ребята, с ними надо разговаривать, а не дубинками работать", — заключил он.
В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, по последним данным ГУ МВД столицы, в нем приняло участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч.
По данным МВД, в несогласованной публичной акции на Тверской улице в Москве приняли участие порядка 4,5 тысячи человек, 150 человек были задержаны.