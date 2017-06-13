СПЧ: с подростками на митингах надо разговаривать, а не дубинками работать

На Тверской улице в Москве во время несанкционированной акции. 12 июня 2017

На Тверской улице в Москве во время несанкционированной акции. 12 июня 2017

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что в массовых задержаниях, произошедших во время несанкционированной акции в Москве в понедельник, виноваты организаторы, которые в последнюю минуту решили сорвать митинг на согласованном месте.

"Ничего бы этого не было, если бы митинг прошел там, где был согласован, а именно на проспекте академика Сахарова. К сожалению, организаторы решили в последнюю минуту его сорвать, и, на мой взгляд, это была крайне вредная история. Политическая конкуренция — вещь хорошая, но политическая конкуренция должна иметь культуру, культура конкуренции должна быть. Насилие на улицах — это не культура, это бескультурье", — сказал он в эфире радиостанции Business FM

Он отметил, что ситуация развернулась таким образом, что полиция "не могла понять, где участники несанкционированного мероприятия, а где мирные граждане".

Кроме того, Федотов рассказал, что побеседовал с некоторыми задержанными несовершеннолетними.

"Это интеллектуально развитые ребята, которые интересуются в том числе политикой, но далеко не только политикой. В общем, интересные ребята, с ними надо разговаривать, а не дубинками работать", — заключил он.

В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, по последним данным ГУ МВД столицы, в нем приняло участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч.

По данным МВД, в несогласованной публичной акции на Тверской улице в Москве приняли участие порядка 4,5 тысячи человек, 150 человек были задержаны.