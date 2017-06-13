Кузнецова прокомментировала идею платить детям за отказ от гаджетов

СЕЛО ВЯЗОВКА (Саратовская область), 13 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова не приветствует идею платить детям деньги за их отказ от гаджетов, считая, что ребенку в первую очередь нужно показывать личный пример.
"Наверное, это не самый лучший ход… Самое главное, как мне кажется, все эти манипулятивные меры (подобные предложению Смит — ред.), когда пытаются купить ребенка, на самом деле полумеры или немеры. Нам самое главное — дать альтернативу", — сказала Кузнецова РИА Новости во время визита в детский лагерь имени Володи Дубинина в Саратовской области.
Она отметила, что самое важное — показывать личный пример.
"Сколько бы ни обещали и ни рассказывали, как прекрасно заниматься спортом, как здорово вышивать крестиком, плести из бисера…, важно показывать своим примером. Если это делаем мы, то и наши дети будут делать это за нами", — считает омбудсмен.