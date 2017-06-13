Кузнецова прокомментировала идею платить детям за отказ от гаджетов

СЕЛО ВЯЗОВКА (Саратовская область), 13 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова не приветствует идею платить детям деньги за их отказ от гаджетов, считая, что ребенку в первую очередь нужно показывать личный пример.

Ранее директор частной средней школы в Вашингтоне Диана Смит пообещала заплатить учащимся по 100 долларов, если те откажутся от гаджетов на время летних каникул.

"Наверное, это не самый лучший ход… Самое главное, как мне кажется, все эти манипулятивные меры (подобные предложению Смит — ред.), когда пытаются купить ребенка, на самом деле полумеры или немеры. Нам самое главное — дать альтернативу", — сказала Кузнецова РИА Новости во время визита в детский лагерь имени Володи Дубинина в Саратовской области.

Она отметила, что самое важное — показывать личный пример.

"Сколько бы ни обещали и ни рассказывали, как прекрасно заниматься спортом, как здорово вышивать крестиком, плести из бисера…, важно показывать своим примером. Если это делаем мы, то и наши дети будут делать это за нами", — считает омбудсмен.