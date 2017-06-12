День России в регионах УФО: вручение флагов, паспортов и хоровая акция

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн — РИА Новости. В понедельник День России в регионах Уральского федерального округа (УФО) отметили вручением флагов, паспортов и хоровой акцией, в которой приняли участие около 1,5 тысячи человек.

Хоры в Екатеринбурге славили Россию

Масштабная акция "Хором славим Россию и город", в которой приняли участие около 1,5 тысячи человек, прошла в понедельник в Историческом сквере Екатеринбурга, сообщает администрация города.

Департамент информполитики губернатора Свердловской области уточняет, что именно на этой площадке завершилось шествие "Марша гражданских активистов", участниками которого стали более 2,5 тысячи человек.

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Глава региона Евгений Куйвашев отметил объединяющий смысл самого праздника и акции, когда в едином хоре слились тысячи голосов. "Как сказал классик, "нам песня строить и жить помогает, она, как друг, и зовет, и ведет". Пусть наша общая песня ведет нас к единству. Если мы едины — мы непобедимы", — приводятся в сообщении слова Куйвашева.

Сводный хор уральцев исполнил гимн Российской Федерации. Также в этот день в исполнении лучших хоровых коллективов города, включая академические, народные, профессиональные, любительские, детские, студенческие и ветеранские хоры и ансамбли, звучали песни о России, о любви к Родине и своему краю.

В этот день Куйвашев вручил флаги Российской Федерации военно-патриотическим организациям и казачьим обществам Свердловской области.

"Значение государственных символов трудно переоценить. Флаг России — это символ государственности. И сегодня, в этот торжественный день, флаги Российской Федерации вручаются вам, представителям патриотических объединений Свердловской области, в знак признания вашей важной и нужной работы по воспитанию молодежи, социальной поддержке ветеранов боевых действий, инвалидов, членов семей погибших. Уверен, вы с честью будете нести этот флаг, будете добросовестно и плодотворно работать для развития гражданского общества, укрепления доброй славы Свердловской области — опорного края державы", — цитирует Куйвашева департамент.

В День России в торжественной церемонии вручения флагов приняли участие почти 1,2 тысячи человек — представители 33 военно-патриотических клубов и патриотических организаций. В том числе, Уральское отделение Российского военно-исторического общества, поисковые отряды области, юнармейцы, отряды почетного караула, кадетские школы, отряд "Каравелла" и многие другие.

В этот же день глава региона возложил цветы к памятнику Борису Ельцину.

Паспорта школьникам вручили в Челябинске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский вручил в понедельник паспорта юным гражданам Российской Федерации и поздравил участников церемонии с Днем России, сообщает пресс-служба главы региона.

Документ получили 15 южноуральских школьников, которые добились значительных успехов в учебе, науке, спорте и творчестве. В резиденции главы региона собрались школьники, их родители и родственники. Дубровский поздравил юных южноуральцев с тем, что они стали полноправными гражданами России.

"Символично, что вы получаете свой главный документ — паспорт гражданина Российской Федерации — в День России. Этот праздник и этот документ дают возможность каждому из нас глубже почувствовать свою духовную связь с нашей великой Родиной. Это повод еще раз подумать о важности каждого принятого решения для личной судьбы человека и для будущего всей страны", — приводятся в сообщении слова Дубровского.

Паспорта граждан Российской Федерации из рук губернатора Челябинской области получили 15 школьников из всех районов города Челябинска. Это те ребята, которые являются лидерами школьного самоуправления, принимают активное участие в жизни школы, города и области, а также участвуют в олимпиадах, имеют достижения в науке, искусстве и спорте.

"Паспорт наделяет вас новыми правами, открывает много новых возможностей. Желаю, чтобы вы использовали их разумно, ответственно, с пользой для себя, для своих родителей, для нашей Родины", — отметил глава региона.

Мероприятие проходило в рамках Всероссийской акции "Мы — граждане России", которая в Челябинской области проводится с 2007 года. Торжественное вручение паспортов всегда проходит в честь знаковых дат: 9 мая, в День Конституции, День флага, День России.

Мастер-классы в Тюмени

Как сообщает администрация Тюмени, празднование Дня России в городе началось в 12.00 по местному времени. На набережной реки Туры открылась информационно-развлекательная площадка "Активный гражданин", подготовленная специалистами центра внешкольной работы "Дзержинец". Там состоялся мастер-класс "Аквамарин", а также проведены уроки по созданию мини-моделей военной техники и изготовлению открыток. Рядом велась запись в школу волонтеров.

Одновременно в сквере Депутатов сотрудники центров "Контакт", "Ритм" и "Современник" устроили мастер-классы по художественному творчеству, в частности — изготовлению оригами.

В 14.00 воспитанники центра "Бригантина" на спортивной площадке на улице Газопромысловой продемонстрировали навыки владения приемами каратэ, рукопашного боя, греко-римской борьбы.

Фестиваль национальных культур в Курганской области

В Курганской области, в городе Куртамыш в 11.00 стартовал региональный фестиваль национальных культур и спорта "В семье единой", сообщает пресс-служба губернатора Зауралья.

Праздник начался на местном стадионе, где выступили представители нацобъединений, прошла церемония награждения отличившихся в разных сферах жителей области и получили подарки многодетные семьи. Возле стадиона разместились казахское, армянское, башкирское, татарское, азербайджанское, украинское, белорусское, русское и казацкое подворья.

В полдень на упомянутом стадионе зрители наблюдали за состязаниями по национальным видам спорта, в том числе — по борьбе кэрэш, а также по гиревому спорту, армрестлингу, шахматам и шашкам.

Мотопробег в Салехарде

В Салехарде в День России главным событием стало традиционное вручение паспортов юным жителям Ямало-Ненецкого автономного округа. Обращаясь к ним, губернатор региона Дмитрий Кобылкин выразил уверенность, что молодое поколение ямальцев "обязательно будет гордиться своей Родиной".

Как отметили в пресс-службе главы автономного округа, мероприятия в региональном центре охватывали аудиторию разного возраста.

"Программа в Салехарде — насыщенная. Подготовлены площадки для детей, молодежи. Состоялся мотопробег в честь Дня России", — рассказали в пресс-службе, отметив, что для гостей и жителей города дали концерт победители городского конкурса-фестиваля национального творчества "Народов много — страна одна".

Этнофестиваль прошел и в другом крупном городе ЯНАО – Ноябрьске, где также городской стадион принимает открытый фестиваль рок-музыки.

Викторины в Ханты-Мансийске

Ханты-Мансийск 12 июня отмечает двойной праздник — власти города в День России организовали мероприятия в честь 435-летия столицы Югры.

Праздновать здесь начали еще 10 июня. Для жителей и гостей города старшего возраста состоялся вечер отдыха под названием "Ретро-парк", в рамках которого была подготовлена "ностальгическая" программа: викторины, конкурсы на знание отечественных кинофильмов, музыкальных композиций и телевизионных программ времен СССР, а также выступление вокальных ансамблей, импровизированная танцплощадка.

На следующий день мероприятия в честь праздников были посвящены уже молодой аудитории: в археопарке Ханты-Мансийска прошла программа "Город Молодых", среди мероприятий которой — фаер-шоу, шоу барабанщиков, молодежная дискотека и интерактив.

Непосредственно 12 июня основные события, посвященные Дню России и юбилею Ханты-Мансийска, традиционно разворачиваются на местной набережной: парад судов, театрализованное представление, праздничный салют — это лишь малая часть того, что предложили жителям и гостям города организаторы.

Вместе с годовщиной города отмечают День России и в Сургуте, которому исполняется 423 года.

Традиционной для 12 июня стала экологическая акция "День отказа от транспорта", когда жители крупнейшего города Югры пересаживаются на велосипеды и надевают роликовые коньки, проезжая по улицам Сургута.

Кроме того, организаторы решили в праздничные дни углубиться в историю. Так, в Сургутском краеведческом музее открылась выставка "Перековка", посвященная 100-летию революции 1917 года. Также сотрудники музея подготовили для горожан первый исторический квест на знание важных вех Сургута.

Как заявили в региональном департаменте общественных и внешних связей, в мероприятиях 10-12 июня на территории Югры в общей сложности примут участие до 250 тысяч человек.