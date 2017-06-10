Участники ЧМ по стрельбе из карабина осмотрели экспозиции парка "Патриот"

Мастер спорта по практической стрельбе, член сборной России по ружью и карабину Татьяна Коробейник

Мастер спорта по практической стрельбе, член сборной России по ружью и карабину Татьяна Коробейник

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Минобороны РФ организовало экскурсии по выставочным экспозициям подмосковного парка "Патриот" для участников, уже завершивших выступления на первом чемпионате мира по практической стрельбе из карабина, говорится в сообщении ведомства.

"На открытых площадках музейного комплекса парка вниманию иностранных гостей представлены более 260 образцов советской и российской авиационной, бронированной, бронетанковой и специальной техники последних десятилетий", — говорится в сообщении.

Российским и зарубежным спортсменам больше всего понравилась экспозиция центрального музея бронетанкового вооружения и техники, а также павильоны воздушно-десантных войск, военно-воздушных сил, войск противовоздушной обороны и космических войск, отметили в Минобороны.

Первый чемпионат мира по практической стрельбе из карабина проходит в многофункциональном огневом центре парка Вооруженных сил РФ "Патриот" в Одинцовском районе Московской области с 4 по 11 июня 2017 года. В соревнованиях принимают участие более 600 спортсменов из 41 страны мира.

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