Глава комитета ГД прокомментировал идею создания "совета блогеров"

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин во время пленарного заседания Государственной Думы РФ. Архивное фото

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин во время пленарного заседания Государственной Думы РФ. Архивное фото

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Создание некоего "совета блогеров" в Госдуме является личной инициативой депутата Василия Власова, который пытается повысить свою цитируемость в интернете, заявил глава комитета нижней палаты российского парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"Создание некоего "совета блогеров" в Госдуме является личной инициативой депутата от ЛДПР, который после парламентских слушаний, посвященных молодежной политике, предложил создать сначала подобную структуру при комитете информационной политике, а теперь и при самом себе", — сказал Левин журналистам, комментируя информацию о том, что Власов проведет 19 июня заседание "совета блогеров".

Он подчеркнул, что данная инициатива не имеет никакого отношения к решению Госдумы.

"Таким же образом подобные советы, комиссии, комитеты (нужное подчеркнуть) могут предлагать создавать все остальные депутаты Государственной Думы и попытаться вслед за коллегой Власовым повысить свою цитируемость в интернете", — отметил парламентарий.

Глава комитета обратил внимание на то, что в настоящее время ничто не мешает блогерам с активной гражданской позицией, специализирующимся на той или иной тематике, входить в экспертные советы, которые существуют при комитетах, высказывать свою позицию по актуальным законопроектам и готовить свои отзывы к ним.

Ранее Левин уже высказывал свою позицию по поводу создание такого совета в Госдуме, отметив, что это, по его мнению, является избыточным.