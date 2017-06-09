Экс-глава Центра Хруничева Анатолий Киселев скончался на 80-м году жизни

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Бывший генеральный директор Центра Хруничева Анатолий Киселев скончался на 80-м году жизни, сообщили в пресс-службе предприятия.

"Сегодня на 80-м году жизни скончался Анатолий Иванович Киселев… Вся его жизнь была посвящена Центру Хруничева и производству продукции государственной важности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Киселев возглавлял Центр Хруничева более четверти века: с 1975 по 2001 годы.

Анатолий Киселев родился в Москве в 1938 году. Окончил техническое училище, затем Российский государственный технологический университет имени К. Э. Циолковского (МАТИ). Работал на машиностроительном заводе имени Хруничева инженером, начальником лаборатории, заместителем начальника цеха, заместителем директора завода (с 1968 года).

В феврале 1975 года в возрасте 37 лет был назначен директором машиностроительного завода имени Хруничева. В 1993 году по его инициативе произошло объединение завода имени Хруничева и ОКБ "Салют" в единый Государственный космический научно-производственный центр. С 1993 года по 2001 год Киселев был генеральным директором Центра имени Хруничева.

Киселев — Герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии, лауреат премии правительства России в области науки и техники. Награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного знамени, орденом "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени. Доктор технических наук, академик Российской инженерной академии и Академии космонавтики имени Циолковского, почетный доктор инженерных наук Кингстонского университета (Великобритания).

ГКНПЦ имени М. В. Хруничева — одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. Основная продукция в настоящее время — ракеты-носители семейства "Протон" и разгонные блоки к ним.