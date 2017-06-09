Эксперт сомневается в эффективности идеи административного трибунала

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Инициатива Кудрина о создании административного трибунала не сделает правовую систему РФ эффективнее и не снизит давления на бизнес, для этих целей необходимо заставить работать уже существующие институты самостоятельно, а не в режиме ручного управления, считает юрист и адвокат Эдуард Исецкий.

"Не нужны никакие очередные трибуналы и комиссии по алгоритмизации. Нужно только заставить уже существующие "институты" работать не в режиме "ручного управления" с одним рулевым, а как единый взаимосвязанный механизм, где бесперебойная работа зависит от каждого винтика и профилактики", — считает эксперт.

По словам Исецкого, уже достаточно создано госорганов, их подразделений, которые должны выполнять указанную аналитическую работу и устранять несоответствия в правовом регулировании. Штаты сотрудников раздулись, а эффективность становиться ниже, говорит юрист, отмечая, что уже сейчас научная среда (ВШЭ, Институты сравнительного исследования, всевозможные центры, наподобие ЦСР) в различных докладах привели много данных об устаревших, противоречивых требованиях подзаконных актов и законов, поясняет он.

"Ото всюду льются потоки речей о защите предпринимателей, о чрезмерном давлении на бизнес, а бизнес уныло стоит на коленях в уголке и молит только об одном, чтоб государство и его "синии мундиры" (от которых как у Лермонтова, хочется "сокрыться за стеной Кавказа") о них "забыли" хоть на недолго, как в 90-х, и тогда они вновь "задышат полной грудью", — сказал адвокат, заключая, что не нужно после каждого грома молиться — надо предупреждать до, а не исправлять после.