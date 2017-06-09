Минтранс готовит предложения по предотвращению оттока пилотов за рубеж

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Минтранс РФ обсуждает варианты по предотвращению оттока российских пилотов гражданской авиации за рубеж, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее газета " Коммерсант " написала со ссылкой на источники в отрасли, что российские авиакомпании обеспокоены утечкой кадров в Азию, за последние 2,5 года туда уехали на работу более 300 "наиболее подготовленных пилотов с отличными знаниями английского" — командиров воздушных судов и инструкторов, еще 400 пилотов этих категорий — в процессе трудоустройства.

По данным издания, утечка затронула, в частности, S7, "Уральские авиалинии", "Волгу-Днепр" и "ВИМ-Авиа". Собеседник газеты отмечает, что уход из "ВИМ-Авиа" сразу 12 командиров воздушных судов мог стать одной из причин масштабных сбоев полетной программы, в авиакомпании подтвердили изданию, что некоторые пилоты уехали работать в Китай, Индию и Вьетнам. Основная причина "исхода" — экономическая, к тому же там нет или почти нет ограничений на работу иностранных пилотов.

"Минтрансу известно о такой тенденции. Но речь идет о проблеме гораздо меньшего масштаба. Отток вызван, прежде всего, курсовой разницей валют", — заявили в министерстве.

В настоящий момент предложения по предотвращению этой тенденции обсуждаются совместно с Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта, добавили там же.

"В ближайшее время согласованные предложения будут представлены на общественное обсуждение", — подчеркнули в Минтрансе.