"Артек" за три года посетили дети из 65 стран

13:1809.06.2017
(обновлено: 13:19 09.06.2017)
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Международный детский центр "Артек" за три года принял детей из 65 стран мира, сообщил директор "Артека" Алексей Каспржак.
"В этом году мы примем более 1,5 тысяч детей из 45 стран мира. В целом, граждане из порядка 65 стран мира за три года к нам приехали. Это не только страны ближнего зарубежья, это дети из Соединенных Штатов Америки, Европы, Австралии", — сообщил Каспржак на пресс-конференции в преддверии 92-летия "Артека".
Он отметил, что в основном это дети из семей, где кто-то имеет русские корни, но при этом они не всегда знают русский язык.
Каспржак рассказал, что с 2017 года путевки в международный детский центр "Артек" распространяются в качестве поощрения за достижения активных детей посредством АИС "Путевка" на основе электронного портфолио. Ребенок или его родитель создают электронное портфолио на портале "Артека" и заносят туда информацию о наиболее значимых достижениях, включая грамоты, благодарности, дипломы.
По его словам, 95% путевок распространяются исключительно на бесплатной основе за заслуги детей в учебе, спорте, творческой и общественной деятельности. Лишь пять процентов путевок распространяются платно.
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Французские и российские дети спели гимн РФ на прощании со сменой в "Артеке"
"Есть еще одна форма. Есть дети, которые очень хотят попасть в "Артек", но по тем или иным причинам попасть не могут, и денег у них на это тоже нет. Для этого есть проект "Милосердие". Например, ребенок три года лечился и не имел возможности заработать тот самый рейтинг. Или ребенок находится в трудной жизненной ситуации в зоне военных действий", — сообщил Каспржак.
В качестве примера он привел историю девочки из самопровозглашенной ЛНР, которая выложила свою историю в проекте "Милосердие", и путевку в "Артек" ей оплатил житель Германии.
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Второй всероссийский сбор юных моряков "Дорога в море" проходит в "Артеке" с 4 по 25 мая.
В сборе получили право участвовать победители конкурсов из 50 клубов юных моряков - всего 300 юнг из 32 регионов России.
От каждого клуба приехала команда из шести юнг, отобранных на основании оценки их знаний и навыков по морскому делу, истории флота и физической подготовки.
Юные моряки в "Артеке" изучали строение шлюпки ЯЛ-6, швертбота "Оптимист" и яхты океанского класса "Бавария-47".
За время смены юнгам прочитали курс лекций по истории флота.
Участники сбора в качестве тренировки ходили на веслах и под парусом в артековской бухте.
Наиболее подготовленные юнги занимались по программе "Рулевой шлюпки".
Юные моряки за время сбора научились вязать морские узлы и овладели семафорной азбукой.
Участники сбора в яхтенной мастерской собрали два швербота "Оптимист", которые будут переданы в состав Детской морской флотилии "Артека".
Главным итогом сборов стали масштабные соревнования по морскому многоборью "Морская зарница", гребная и парусная регаты, которые определили лучших среди юных моряков России.
Организаторами всероссийских сборов выступили Главное командование ВМФ, региональная общественная организация "Морская молодежная лига" и "Артек".
Помогали организовывать и проводить мероприятия сбора моряки-черноморцы.
Президент "Молодежной морской Лиги" Сергей Вьюгин считает, что подобные сборы очень важны для многих детей из российских регионов, занимающихся в клубах юных моряков и готовых связать свою жизнь с морскими профессиями, которые никогда не видели моря.
Участники парусной регаты морской флотилии "Артека", прошедшей в рамках второго Всероссийского сбора юных моряков "Дорога в море".