"Артек" за три года посетили дети из 65 стран

Конкурс песен во время празднования Дня рождения Международного детского центра Артек в Крыму

Конкурс песен во время празднования Дня рождения Международного детского центра Артек в Крыму

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Международный детский центр "Артек" за три года принял детей из 65 стран мира, сообщил директор "Артека" Алексей Каспржак.

"В этом году мы примем более 1,5 тысяч детей из 45 стран мира. В целом, граждане из порядка 65 стран мира за три года к нам приехали. Это не только страны ближнего зарубежья, это дети из Соединенных Штатов Америки, Европы, Австралии", — сообщил Каспржак на пресс-конференции в преддверии 92-летия "Артека".

Он отметил, что в основном это дети из семей, где кто-то имеет русские корни, но при этом они не всегда знают русский язык.

Каспржак рассказал, что с 2017 года путевки в международный детский центр "Артек" распространяются в качестве поощрения за достижения активных детей посредством АИС "Путевка" на основе электронного портфолио. Ребенок или его родитель создают электронное портфолио на портале "Артека" и заносят туда информацию о наиболее значимых достижениях, включая грамоты, благодарности, дипломы.

По его словам, 95% путевок распространяются исключительно на бесплатной основе за заслуги детей в учебе, спорте, творческой и общественной деятельности. Лишь пять процентов путевок распространяются платно.

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"Есть еще одна форма. Есть дети, которые очень хотят попасть в "Артек", но по тем или иным причинам попасть не могут, и денег у них на это тоже нет. Для этого есть проект "Милосердие". Например, ребенок три года лечился и не имел возможности заработать тот самый рейтинг. Или ребенок находится в трудной жизненной ситуации в зоне военных действий", — сообщил Каспржак.

В качестве примера он привел историю девочки из самопровозглашенной ЛНР, которая выложила свою историю в проекте "Милосердие", и путевку в "Артек" ей оплатил житель Германии.

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