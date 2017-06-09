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Общество

"Артек" за три года посетили дети из 65 стран

13:1809.06.2017
(обновлено: 13:19 09.06.2017)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкКонкурс песен во время празднования Дня рождения Международного детского центра Артек в КрымуКонкурс песен во время празднования Дня рождения Международного детского центра Артек в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Международный детский центр "Артек" за три года принял детей из 65 стран мира, сообщил директор "Артека" Алексей Каспржак.

"В этом году мы примем более 1,5 тысяч детей из 45 стран мира. В целом, граждане из порядка 65 стран мира за три года к нам приехали. Это не только страны ближнего зарубежья, это дети из Соединенных Штатов Америки, Европы, Австралии", — сообщил Каспржак на пресс-конференции в преддверии 92-летия "Артека".

Дети в Международном детском центре Артек в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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"Артек" расширят, чтобы принимать одновременно до 10 тысяч детей
Он отметил, что в основном это дети из семей, где кто-то имеет русские корни, но при этом они не всегда знают русский язык.

Каспржак рассказал, что с 2017 года путевки в международный детский центр "Артек" распространяются в качестве поощрения за достижения активных детей посредством АИС "Путевка" на основе электронного портфолио. Ребенок или его родитель создают электронное портфолио на портале "Артека" и заносят туда информацию о наиболее значимых достижениях, включая грамоты, благодарности, дипломы.

По его словам, 95% путевок распространяются исключительно на бесплатной основе за заслуги детей в учебе, спорте, творческой и общественной деятельности. Лишь пять процентов путевок распространяются платно.

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© Ruptly
Французские и российские дети спели гимн РФ на прощании со сменой в "Артеке"

"Есть еще одна форма. Есть дети, которые очень хотят попасть в "Артек", но по тем или иным причинам попасть не могут, и денег у них на это тоже нет. Для этого есть проект "Милосердие". Например, ребенок три года лечился и не имел возможности заработать тот самый рейтинг. Или ребенок находится в трудной жизненной ситуации в зоне военных действий", — сообщил Каспржак.

В качестве примера он привел историю девочки из самопровозглашенной ЛНР, которая выложила свою историю в проекте "Милосердие", и путевку в "Артек" ей оплатил житель Германии.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Соревнования юнг в "Артеке"
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВторой всероссийский сбор юных моряков "Дорога в море" проходит в "Артеке" с 4 по 25 мая.Участник соревнований морской флотилии Артека в рамках II Всероссийского сбора юных моряков Дорога в море
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Второй всероссийский сбор юных моряков "Дорога в море" проходит в "Артеке" с 4 по 25 мая.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ сборе получили право участвовать победители конкурсов из 50 клубов юных моряков - всего 300 юнг из 32 регионов России.Участники соревнований морской флотилии Артека в рамках II Всероссийского сбора юных моряков Дорога в море
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В сборе получили право участвовать победители конкурсов из 50 клубов юных моряков - всего 300 юнг из 32 регионов России.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОт каждого клуба приехала команда из шести юнг, отобранных на основании оценки их знаний и навыков по морскому делу, истории флота и физической подготовки.Участники соревнований морской флотилии Артека в рамках II Всероссийского сбора юных моряков Дорога в море
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
От каждого клуба приехала команда из шести юнг, отобранных на основании оценки их знаний и навыков по морскому делу, истории флота и физической подготовки.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЮные моряки в "Артеке" изучали строение шлюпки ЯЛ-6, швертбота "Оптимист" и яхты океанского класса "Бавария-47".Участники соревнований морской флотилии Артека в рамках II Всероссийского сбора юных моряков Дорога в море
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Юные моряки в "Артеке" изучали строение шлюпки ЯЛ-6, швертбота "Оптимист" и яхты океанского класса "Бавария-47".
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЗа время смены юнгам прочитали курс лекций по истории флота.Участники соревнований морской флотилии Артека в рамках II Всероссийского сбора юных моряков Дорога в море
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
За время смены юнгам прочитали курс лекций по истории флота.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкУчастники сбора в качестве тренировки ходили на веслах и под парусом в артековской бухте.Участник соревнований морской флотилии Артека в рамках II Всероссийского сбора юных моряков Дорога в море
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Участники сбора в качестве тренировки ходили на веслах и под парусом в артековской бухте.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНаиболее подготовленные юнги занимались по программе "Рулевой шлюпки".Участники соревнований морской флотилии Артека в рамках II Всероссийского сбора юных моряков Дорога в море
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Наиболее подготовленные юнги занимались по программе "Рулевой шлюпки".
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЮные моряки за время сбора научились вязать морские узлы и овладели семафорной азбукой.Участники соревнований морской флотилии Артека в рамках II Всероссийского сбора юных моряков Дорога в море
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Юные моряки за время сбора научились вязать морские узлы и овладели семафорной азбукой.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкУчастники сбора в яхтенной мастерской собрали два швербота "Оптимист", которые будут переданы в состав Детской морской флотилии "Артека".Участник соревнований морской флотилии Артека в рамках II Всероссийского сбора юных моряков Дорога в море
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Участники сбора в яхтенной мастерской собрали два швербота "Оптимист", которые будут переданы в состав Детской морской флотилии "Артека".
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкГлавным итогом сборов стали масштабные соревнования по морскому многоборью "Морская зарница", гребная и парусная регаты, которые определили лучших среди юных моряков России.Участники соревнований морской флотилии Артека в рамках II Всероссийского сбора юных моряков Дорога в море
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Главным итогом сборов стали масштабные соревнования по морскому многоборью "Морская зарница", гребная и парусная регаты, которые определили лучших среди юных моряков России.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОрганизаторами всероссийских сборов выступили Главное командование ВМФ, региональная общественная организация "Морская молодежная лига" и "Артек".Участники соревнований морской флотилии Артека в рамках II Всероссийского сбора юных моряков Дорога в море
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Организаторами всероссийских сборов выступили Главное командование ВМФ, региональная общественная организация "Морская молодежная лига" и "Артек".
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПомогали организовывать и проводить мероприятия сбора моряки-черноморцы.Участники соревнований морской флотилии Артека в рамках II Всероссийского сбора юных моряков Дорога в море
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Помогали организовывать и проводить мероприятия сбора моряки-черноморцы.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПрезидент "Молодежной морской Лиги" Сергей Вьюгин считает, что подобные сборы очень важны для многих детей из российских регионов, занимающихся в клубах юных моряков и готовых связать свою жизнь с морскими профессиями, которые никогда не видели моря.Юный участник соревнований морской флотилии Артека в рамках II Всероссийского сбора юных моряков Дорога в море
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Президент "Молодежной морской Лиги" Сергей Вьюгин считает, что подобные сборы очень важны для многих детей из российских регионов, занимающихся в клубах юных моряков и готовых связать свою жизнь с морскими профессиями, которые никогда не видели моря.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкУчастники парусной регаты морской флотилии "Артека", прошедшей в рамках второго Всероссийского сбора юных моряков "Дорога в море".Участники соревнований морской флотилии Артека в рамках II Всероссийского сбора юных моряков Дорога в море
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Участники парусной регаты морской флотилии "Артека", прошедшей в рамках второго Всероссийского сбора юных моряков "Дорога в море".
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