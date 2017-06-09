В центре Москвы археологи обнаружили фундаменты четырех церквей

Фундамент одной из четырех древних церквей, обнаруженный археологами в Москве

Фундамент одной из четырех древних церквей, обнаруженный археологами в Москве

МОСКВА, 9 июн — РИА Недвижимость. Археологи обнаружили фундаменты четырех церквей в центре Москвы, говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.

Это церковь Введения во Храм Пресвятой Богородицы, церковь Сошествия Святого Духа, церковь Святителя Николая Чудотворца и церковь Спаса Преображения в Пушкарях. Они были снесены в 1920–1930-е годы, отмечается в материалах.

"Также были найдены колодец времен Екатерины II, женское украшение — "шумящая" подвеска и световые окна-решетки рубежа XIX–XX веков", — добавляется в них. Находки были сделаны в ходе программы благоустройства "Моя улица".

Храмы были построены в XVI–XVII веках. Остатки их фундаментов нашли в районе Большой Лубянки (площадь Воровского), Сретенки и Гоголевского бульвара.

Также во время работ на Сретенке около дома 26 специалисты обнаружили колодец, который был частью водопровода, построенного по указу Екатерины II. Это был первый водопровод в Москве, предназначенный для общественного пользования. добавляется в сообщении.

Среди уникальных находок на Сретенке — финно-угорская "шумящая" подвеска X-XII веков. Это женское украшение из бронзы длиной около четырех сантиметров и шириной в два сантиметра. Свое название оно получило за счет издаваемого при движении звука. К нижней части подвески прикреплены два колокольчика. При движении они звенят, отмечается в нем.