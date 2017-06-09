Что такое стереотипный компьютерщик? Да еще и борец с вирусами? Наверняка не очень опрятный мужчина с длинными волосами и в поношенном свитере. Да? Не всегда: 29-летняя москвичка Евгения Крылова работает в «Лаборатории Касперского» уже с 2009 года.