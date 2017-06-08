Власти Поморья предлагают поддержать соцработников Севера

КРАСНОГОРСК, 8 июн — РИА Новости. Необходимо разработать такие меры поддержки социальных работников на Крайнем Севере, чтобы они стали стимулом для переезда в северные регионы, сообщил журналистам губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

По его словам, проблемы привлекательности работы в социальной сфере в селах в условиях Крайнего Севера значительно обостряются.

"Предлагаю использовать весь тот инструментарий, который у страны опробован. Районные коэффициенты для работников Крайнего Севера должны быть районными коэффициентами для работников Крайнего Севера, а не включаться в заработную плату. Мы должны наработать инструменты (поддержки северян), которые будут ощутимы для молодого человека", — сказал Орлов.

Он отметил, что эти выплаты должны быть преференцией и стимулировать человека перебраться на Север. Он считает, что дополнительные меры поддержки для социальных работников-северян могут быть любыми, включая льготную ипотеку или выплату властями кредита, взятого на обучение.

"Это тема, которая обязательно должна обсуждаться, потому что это связано с климатическими условиями, низкой доступностью территорий, дороговизной товаров по сравнению со среднероссийскими ценами. Безусловно, многие наши отдаленные сельские районы не привлекательны для социальных работников, для медиков. Считаю, что должна быть кадровая программа по поддержке тех социальных работников, которые работаю в арктической зоне РФ", — сказала сенатор Совета Федерации от Архангельской области Людмила Кононова.

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