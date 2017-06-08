В Совфеде прокомментировали идею вынесения смертного приговора с отсрочкой

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников сомневается в том, что перспектива вынесения смертного приговора с отсрочкой для террористов будет удерживать их от совершения преступлений; окончательное слово здесь должны сказать психологи, считает он.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ранее предложил дать судам право приговаривать террористов к расстрелу с отсрочкой исполнения до момента отмены моратория на высшую меру наказания. Он сообщил, что намерен обсудить свою идею с экспертами, научным сообществом, правоохранительными органами и известными адвокатами, отметив, что сторонники такого предложения есть и, по мнению главы комитета, Европа рано или поздно придет к пониманию того, что смертная казнь должна применяться как высшая мера наказания.

"С одной стороны, перспектива смертной казни, пусть даже отложенная, это более серьёзное наказание. Но так считаем мы, нормальные люди, а террористы — это нелюди, тут другая логика", — заявил Серебренников РИА Новости.

По словам сенатора, это "очень неоднозначный" вопрос.

Серебренников считает, что решающее слово здесь должны сказать психологи, которые определят, способна ли перспектива назначения такого наказания удержать террористов от совершения теракта.

"Так что именно психологи должны сказать своё слово", — подчеркнул он.