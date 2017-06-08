Энергетики рассказали об аварийности на теплосетях за отопительный сезон

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Нынешний отопительный сезон, как это ни странно звучит летом, в ряде регионов РФ еще не закончился. Так, например, в Петропавловске-Камчатском необходимый для отключения теплоснабжения уровень в +8 градусов на улице в течение 5 дней еще не был зафиксирован. В Мурманской области официально отопительный сезон, который продлился в регионе 287 дней, завершится в ночь с 12 на 13 июня.

Для энергетиков важно пройти осенне-зимний период (ОЗП) с наименьшим количеством аварий. Тщательность и качество подготовки к отопительному сезону, по словам министра энергетики РФ Александра Новака, стали причиной снижения аварийности на энергообъектах за прошедшую зиму в электро- и теплогенерации на 6%. Качество работ и своевременное их исполнение действительно помогли снизить количество жалоб на холод в квартирах, перебои с водой и другие коммунальные неурядицы за прошедший отопительный период, подтверждают опрошенные РИА Новости компании.

Оценки компаний

Аварийность в осенне-зимний период подконтрольных "Русгидро" энергокомпаний на Дальнем Востоке по сравнению с ОЗП 2015/2016 годов снизилась на 5,6%. "Значимых аварий в период ОЗП 2016/2017 годов, связанных с повреждением и длительным простоем основного генерирующего оборудования, зданий и сооружений, приведших к снижению надежного функционирования работы оборудования ТЭС, котельных, электро- и теплосетевой инфраструктуры, а также влияющих на надежность функционирования энергосистем, не было", — подвели итоги в компании.

ТГК-14 также добилась снижения аварийности от 30% до 73% по сравнению с показателями по итогам 2015 года. При этом компания отмечает, что ежегодная замена сетей, износ которых превышает 70%, осуществляется в недостаточном объеме. Ежегодно в Чите меняется по 8-10 километров тепловых сетей, тогда как для кардинального изменения ситуации нормативная потребность в замене сетей составляет 20 километров в год.

Компания ОГК-2 отметила 16%-ое снижение общего количества аварий в своих филиалах в период прохождения ОЗП 2016-2017 по отношению к аналогичному периоду 2015-2016 годов. "Не было допущено пожаров и аварий, имеющих социальное значение. Продолжительность нахождения оборудования в аварийном ремонте на 20% ниже уровня ОЗП 2015-2016 годов", — отмечают в компании. Полученные результаты ОГК-2 объясняет реализацией целевых программ по снижению аварийности и введения режима повышенной ответственности, которые привели к сокращению аварий на Рязанской ГРЭС, Красноярской ГРЭС-2, Череповецкой ГРЭС, Серовской ГРЭС и Адлерской ТЭС.

При прохождении отопительного сезона 2016-2017 годов сбоев в обеспечении своевременного пуска из резерва генерирующего оборудования, а также недостатков в организации выполнения неплановых ремонтов оборудования на ТЭЦ не зафиксировано, сообщила ТГК-1. Количество внештатных ситуаций компании в целом в прошедший осенне-зимний период сократилось по отношению к прошлому периоду на треть.

Удельные показатели аварийности компании на генерирующем оборудовании находятся на среднем уровне среди других генкомпаний России, говорят в "Т Плюс". Количество аварийных отключений оборудования на ТЭЦ (без учета проектов ДПМ) по итогам 2016 года снизилось на 17% по сравнению с 2012 годом. Количество аварийных остановок турбин в 2016 году сократилось на 11% по отношению к 2015 году, отключений электротехнического оборудования — на 5%.

"Квадра" прошедший отопительный в целом оценивает позитивно, но констатирует, что количество аварий осталось на уровне прошлого года. "Количество аварий за время отопительного сезона 2016-17 годов осталось на уровне аналогичного периода 2015-16 годов. За время прохождения ОЗП возникали нештатные ситуации на теплосетевом комплексе, которые послужили причиной кратковременных ограничений подачи тепла. Время ограничения теплоснабжения во всех регионах "Квадры" не превысило суток", — сообщили в компании.

Аварии на теплосетях

По данным Минэнерго РФ, рост повреждений котельного оборудования в 2015 году (по последним данным министерства) составил 31,3% против 24,3% в 2014 году, аварии на магистральных трубопроводах теплосетей сократились на 0,2% — с 3,4% до 3,2% в 2015 году.

Отопительный период прошел достаточно стабильно, но количество аварий на теплосетях осталось прежним, оценили итоги ОЗП в "Сибирской энергетической компании". "За осенне-зимний период 2016/2017 годов по источникам АО "СИБЭКО" (ТЭЦ) произошло 19 технологических нарушений, что ниже уровня предыдущего года в 1,7 раза. В тепловых сетях количество дефектов за осенне-зимний период 2016/2017 годов осталось на уровне прошлого ОЗП", — отмечают в компании.

В минувшем отопительном сезоне "Уральская теплосетевая компания" (УТСК, "дочка" "Фортума", с 1 января 2017 года является ЕТО в Тюмени) отмечает снижение повреждаемости магистральных сетей на 14% по сравнению с ОЗП 2015-2016 годов — с 42 до 36 повреждений. "По итогам прошедшего ОЗП констатируем дальнейшую динамику на снижение аварийности на магистральных теплотрассах", — сообщили в компании.

Однако в отличие от магистральных сетей, распределительные сети города находятся в худшем состоянии. "В 2017 году по сравнению с 2016 годом наблюдается увеличение количества технологических инцидентов на 8%. Данный факт связан с тем, что за период 2016-2017 годов компании было передано на обслуживание 130,3 километра бесхозяйных теплосетей и сетей ГВС, техническое состояние которых не определено. В результате чего протяженность сетей увеличилась более чем в 3,3 раза", — пояснили в компании "Тепло Тюмени", которая эксплуатирует распределительные сети города.

Теплосетевые компании говорят о необходимости решать целый комплекс задач на стороне потребителя как участника системы теплоснабжения. "Проблема разбалансировки и низкого качества обслуживания со стороны УК внутридомовых систем и объектов теплоснабжения однозначно влияет на прохождение ОЗП и функционирование всей системы в целом. Требуя качества, потребитель не понимает своей роли и ответственности за содержание и эксплуатацию внутридомового имущества", — отмечают в УТСК.