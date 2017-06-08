США
8.068 июня19:26МСК
USD56.99+0.40
EUR64.15+0.43
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Энергетики рассказали об аварийности на теплосетях за отопительный сезон

18:4608.06.2017
0370
© РИА Новости / Геннадий ШишкинРемонт теплотрасс. Архивное фотоРемонт теплотрасс. Архивное фото
© РИА Новости / Геннадий Шишкин

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Нынешний отопительный сезон, как это ни странно звучит летом, в ряде регионов РФ еще не закончился. Так, например, в Петропавловске-Камчатском необходимый для отключения теплоснабжения уровень в +8 градусов на улице в течение 5 дней еще не был зафиксирован. В Мурманской области официально отопительный сезон, который продлился в регионе 287 дней, завершится в ночь с 12 на 13 июня.

Вид на Площадь Партизан в Брянске. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Горовых
Перейти в фотобанк
В Брянской области выросло число отключений отопления в осенне-зимний сезон

Для энергетиков важно пройти осенне-зимний период (ОЗП) с наименьшим количеством аварий. Тщательность и качество подготовки к отопительному сезону, по словам министра энергетики РФ Александра Новака, стали причиной снижения аварийности на энергообъектах за прошедшую зиму в электро- и теплогенерации на 6%. Качество работ и своевременное их исполнение действительно помогли снизить количество жалоб на холод в квартирах, перебои с водой и другие коммунальные неурядицы за прошедший отопительный период, подтверждают опрошенные РИА Новости компании.

Оценки компаний

Аварийность в осенне-зимний период подконтрольных "Русгидро" энергокомпаний на Дальнем Востоке по сравнению с ОЗП 2015/2016 годов снизилась на 5,6%. "Значимых аварий в период ОЗП 2016/2017 годов, связанных с повреждением и длительным простоем основного генерирующего оборудования, зданий и сооружений, приведших к снижению надежного функционирования работы оборудования ТЭС, котельных, электро- и теплосетевой инфраструктуры, а также влияющих на надежность функционирования энергосистем, не было", — подвели итоги в компании.

Кот в кресле у батареи. Архивное фото
© Fotolia / koldunova
В СГК рассказали о причинах аварийности на теплосетях города Рубцовска

ТГК-14 также добилась снижения аварийности от 30% до 73% по сравнению с показателями по итогам 2015 года. При этом компания отмечает, что ежегодная замена сетей, износ которых превышает 70%, осуществляется в недостаточном объеме. Ежегодно в Чите меняется по 8-10 километров тепловых сетей, тогда как для кардинального изменения ситуации нормативная потребность в замене сетей составляет 20 километров в год.

Компания ОГК-2 отметила 16%-ое снижение общего количества аварий в своих филиалах в период прохождения ОЗП 2016-2017 по отношению к аналогичному периоду 2015-2016 годов. "Не было допущено пожаров и аварий, имеющих социальное значение. Продолжительность нахождения оборудования в аварийном ремонте на 20% ниже уровня ОЗП 2015-2016 годов", — отмечают в компании. Полученные результаты ОГК-2 объясняет реализацией целевых программ по снижению аварийности и введения режима повышенной ответственности, которые привели к сокращению аварий на Рязанской ГРЭС, Красноярской ГРЭС-2, Череповецкой ГРЭС, Серовской ГРЭС и Адлерской ТЭС.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Губернатор Подмосковья оценил работу служб ЖКХ

При прохождении отопительного сезона 2016-2017 годов сбоев в обеспечении своевременного пуска из резерва генерирующего оборудования, а также недостатков в организации выполнения неплановых ремонтов оборудования на ТЭЦ не зафиксировано, сообщила ТГК-1. Количество внештатных ситуаций компании в целом в прошедший осенне-зимний период сократилось по отношению к прошлому периоду на треть.

Удельные показатели аварийности компании на генерирующем оборудовании находятся на среднем уровне среди других генкомпаний России, говорят в "Т Плюс". Количество аварийных отключений оборудования на ТЭЦ (без учета проектов ДПМ) по итогам 2016 года снизилось на 17% по сравнению с 2012 годом. Количество аварийных остановок турбин в 2016 году сократилось на 11% по отношению к 2015 году, отключений электротехнического оборудования — на 5%.

Батарея в подъезде одного из жилых домов. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Тепло в дом: не все компании возобновили отопление с возвращением холодов

"Квадра" прошедший отопительный в целом оценивает позитивно, но констатирует, что количество аварий осталось на уровне прошлого года. "Количество аварий за время отопительного сезона 2016-17 годов осталось на уровне аналогичного периода 2015-16 годов. За время прохождения ОЗП возникали нештатные ситуации на теплосетевом комплексе, которые послужили причиной кратковременных ограничений подачи тепла. Время ограничения теплоснабжения во всех регионах "Квадры" не превысило суток", — сообщили в компании.

Аварии на теплосетях

По данным Минэнерго РФ, рост повреждений котельного оборудования в 2015 году (по последним данным министерства) составил 31,3% против 24,3% в 2014 году, аварии на магистральных трубопроводах теплосетей сократились на 0,2% — с 3,4% до 3,2% в 2015 году.

Линия электропередач в Новосибирске. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Комаров
В СГК заявили, что затяжные холода не повлияют на подготовку к зиме

Отопительный период прошел достаточно стабильно, но количество аварий на теплосетях осталось прежним, оценили итоги ОЗП в "Сибирской энергетической компании". "За осенне-зимний период 2016/2017 годов по источникам АО "СИБЭКО" (ТЭЦ) произошло 19 технологических нарушений, что ниже уровня предыдущего года в 1,7 раза. В тепловых сетях количество дефектов за осенне-зимний период 2016/2017 годов осталось на уровне прошлого ОЗП", — отмечают в компании.

В минувшем отопительном сезоне "Уральская теплосетевая компания" (УТСК, "дочка" "Фортума", с 1 января 2017 года является ЕТО в Тюмени) отмечает снижение повреждаемости магистральных сетей на 14% по сравнению с ОЗП 2015-2016 годов — с 42 до 36 повреждений. "По итогам прошедшего ОЗП констатируем дальнейшую динамику на снижение аварийности на магистральных теплотрассах", — сообщили в компании.

Сезонное отключение горячей воды. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Сезонные отключения горячей воды: отменить нельзя проводить

Однако в отличие от магистральных сетей, распределительные сети города находятся в худшем состоянии. "В 2017 году по сравнению с 2016 годом наблюдается увеличение количества технологических инцидентов на 8%. Данный факт связан с тем, что за период 2016-2017 годов компании было передано на обслуживание 130,3 километра бесхозяйных теплосетей и сетей ГВС, техническое состояние которых не определено. В результате чего протяженность сетей увеличилась более чем в 3,3 раза", — пояснили в компании "Тепло Тюмени", которая эксплуатирует распределительные сети города.

Теплосетевые компании говорят о необходимости решать целый комплекс задач на стороне потребителя как участника системы теплоснабжения. "Проблема разбалансировки и низкого качества обслуживания со стороны УК внутридомовых систем и объектов теплоснабжения однозначно влияет на прохождение ОЗП и функционирование всей системы в целом. Требуя качества, потребитель не понимает своей роли и ответственности за содержание и эксплуатацию внутридомового имущества", — отмечают в УТСК.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена