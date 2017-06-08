Навальный сообщил, что вернулся из Барселоны после снятия швов с глаза

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Алексей Навальный вернулся в Москву из Барселоны, где ему сняли швы, наложенные после операции из-за ожога роговицы глаза, сообщил он в своем микроблоге в Twitter. © РИА Новости / Евгений Биятов Перейти в фотобанк Мэрия Москвы согласовала акцию ФБК 12 июня на проспекте Сахарова

"Вернулся в Москву. В Барселоне мне сняли швы с глаза, сказали, что все заживает хорошо. Так что спасибо всем врачам: российским и испанским!" — написал Навальный.

Ранее Навальный сообщал, что зрение после операции в Барселоне будет восстанавливаться несколько месяцев, в мае в Барселоне была сделана операция.

Дважды условно осужденный к лишению свободы Навальный в первых числах мая получил загранпаспорт, о чем сообщил на своем сайте. Глава ФБК заявлял, что планирует выехать за рубеж для лечения ожога роговицы глаза, который он получил в ходе нападения в Москве в конце апреля, когда неизвестные облили его зеленкой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в администрации президента было зарегистрировано письмо Навального с просьбой о выдаче ему загранпаспорта, после чего оно было перенаправлено в МВД. Он добавил, что отметка о регистрации обращения в администрации президента не влияет на возможность получения паспорта в особом порядке.