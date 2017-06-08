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Общество

Вынесение смертного приговора с отсрочкой юридически возможно, заявили в ГД

18:3508.06.2017
(обновлено: 18:36 08.06.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ. Архивное фотоЗдание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Реализация предложения о наделении судов правом выносить смертные приговоры с отсрочкой исполнения с юридической точки зрения возможна, но проблемой может стать реакция Совета Европы, заявил РИА Новости в четверг первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Михаил Емельянов (СР).

Председатель КС РФ Валерий Зорькин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Глава КС считает, что мораторий на смертную казнь становится необратимым

В четверг глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил дать судам право выносить смертный приговор террористам, но с отсрочкой исполнения наказания до момента отмены моратория на высшую меру наказания. Он сообщил, что намерен обсудить свою идею с экспертами, научным сообществом, правоохранительными органами и известными адвокатами, отметив, что сторонники такого предложения есть и, по мнению главы комитета, Европа рано или поздно придет к пониманию того, что смертная казнь должна применяться как высшая мера наказания.

Ночной вид привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Минска. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Александров
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Депутат белорусского парламента: Минск не готов к отмене смертной казни

"Я поддерживаю предложение. Я думаю, что это отражает те широкие настроения в обществе, которые существуют. Действительно идея смертной казни для террористов чрезвычайно популярна. С точки зрения юридической такие решения вполне возможны. Но проблемой может стать реакция Совета Европы, членом которого мы все еще являемся", — сказал Емельянов РИА Новости.

Он подчеркнул, что всегда считал, что безопасность граждан России гораздо важнее, чем членство в любой международной организации.

"Тем более, что рано или поздно мы из Совета Европы выйдем. Нам меньше всего нужно оглядываться на Совет Европы, а делать все, чтобы обеспечить безопасность граждан нашей страны", — добавил депутат.

Емельянов уверен, что вынесение приговора о смертной казни будет иметь важное психологическое значение для террориста.

Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Косачев прокомментировал идею смертной казни для террористов

"Этот человек будет жить под постоянной угрозой, он будет молиться своим богам, чтобы Россия не вышла из Совета Европы, потому что как только это случится, приговор будет исполнен. Причем аргумент, что террористы идут на смерть и не боятся смертной казни, он не совсем правильный, потому что кроме исполнителей теракта, самоубийц, есть те, кто его организуют, способствуют. И для них своя собственная жизнь очень важна", — подчеркнул парламентарий.

Мораторий на смертную казнь действует в России с момента ее вступления в Совет Европы. В 1997 году страна подписала протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году.

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