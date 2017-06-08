Национальный якутский праздник Ысыах пройдет в "Коломенском"

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. 17 июня на территории музея-заповедника "Коломенское" пройдет традиционный национальный государственный праздник якутского народа — Ысыах. В этом году праздник посвящен 385-летию вхождения Якутии в состав России, сообщает сайт mos.ru.

"У Москвы и Якутии давняя история отношений и сотрудничества. Чуть более месяца назад мы отпраздновали знаменательное событие — 95-летие со дня образования автономии Якутии в составе РСФСР. В честь этой даты в Москве был заложен памятный зеленый сквер. А Ысыах — это всегда настоящее празднество, демонстрирующее богатство культуры народа саха. Уверен, в этот раз, как и во все предыдущие годы, праздник пройдет замечательно", — отметил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

Гости станут свидетелями национальной обрядовой церемонии. Это действо, по обычаю, проводится в часы самого высокого солнцестояния — с 11:00 до 12:00 часов дня.

Впервые пройдет фестиваль фольклорных жанров, который объединит профессионалов и любителей игры на хомусе, исполнителей тойука и чабыргах. Состоятся турниры по якутским видам спорта — мас-рестлингу, якутской борьбе хапсагай, якутским прыжкам и вертушке. Также гости смогут попробовать якутские оладьи, жеребятину, кумыс и знаменитую якутскую рыбу.

Завершится праздник особым ритуалом — осуохай, в котором все гости праздника встанут в огромный "жизненный круг".