В ГД прокомментировал законопроект о запрете на обход блокировки сайтов

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Законопроект, запрещающий применение в РФ технологий обхода блокировок сайтов, не вводит никаких новых запретов и цензуры, а только ограничивает доступ к уже запрещенной законом информации, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

В четверг в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий в России использование технологий, позволяющих обойти блокировку интернет-сайтов.

"Важно, что предлагаемый законопроект не вводит никаких новых запретов, ограничений или тем более цензуры. Коллеги заложили в него только ограничение доступа к уже запрещенной законом или решением суда информации", — цитирует Левина пресс-служба.

Он отметил, что в предложенной редакции нет криминализации анонимности или шифрования, запрещается только использование средств такого рода в целях получения доступа к противоправному содержанию, "при этом для шифрованных сетей юридических лиц, использующих их в корпоративных целях, сделано исключение".

"Для поисковых систем вводятся точно такие же требования, направленные на то, чтобы пресечь использование поисковиков как средства обхода закона. Предполагается прекращение их использования как средства доступа к содержанию, нарушающему закон", — добавил он.