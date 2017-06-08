В Чите начали выписывать детей, которые отравились конфетами с наркотиками

КРАСНОЯРСК, 8 июн — РИА Новости. Врачи выписали одного из пятерых несовершеннолетних, которые попали в больницу с отравлением после употребления конфет, где оказались синтетические наркотики, сообщили РИА Новости в минздраве Забайкальского края.

Ранее сообщалось, что в Чите пятеро детей (четыре мальчика в возрасте 17, 16, 14 и 4 лет и 12-летняя девочка) попали в больницы с диагнозом "отравление неизвестным веществом". Один из детей — 14-летний подросток — находился, а затем был выписан из реанимации, двое — в состоянии средней тяжести и еще двое — в состоянии легкой степени тяжести. Сейчас все дети в удовлетворительном состоянии. По словам детей, они ели конфеты "Бешеная пчелка", которые один из детей нашел на улице. По данным Роспотребнадзора, отравление наступило в результате употребления синтетических наркотиков, которые были в обертке из-под конфет. СК возбудил дело по статье 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств несовершеннолетним, совершенный лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).

"Сегодня родители забрали одного из детей, госпитализированных в городскую клиническую больницу №1, второй ребенок также будет выписан в течение дня. Еще трое детей остаются в крaевой детской клинической больнице. Их состояние не вызывает опасений, скорее всего, завтра их уже выпишут", — сказала представитель минздрава края.