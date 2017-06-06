Собянин гарантировал, что при реновации не будет обманутых дольщиков

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Обманутых дольщиков при реализации программы реновации в Москве не будет, заявил мэр столицы Сергей Собянин на парламентских слушаниях в Госдуме во вторник.

"То, что касается обманутых дольщиков, которые якобы могут возникнуть в результате реализации жилья по этой программе, такого не будет", — сказал градоначальник, пояснив, что фонд реновации будет учреждаться правительством Москвы, которое будет полностью ответственным за реализацию программы.

"Поэтому такая ситуация полностью исключена. Все обязательства по оплате дополнительных метров для получения жилья будут реализованы на 100%", — сказал Собянин.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4.566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса. Голосование началось 14 мая и завершится 15 июня.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

Правительство Москвы приняло постановление, по которому решение о включении дома в проект программы будет приниматься большинством не менее 2/3 от числа собственников помещений. Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.