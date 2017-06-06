Васильева призвала воодушевить подрастающие поколение гордостью за Россию

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева на III Международном Ливадийском форуме в Ялте. 6 июня 2017

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева на III Международном Ливадийском форуме в Ялте. 6 июня 2017

ЯЛТА, 6 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Министерства образования и науки РФ Ольга Васильева призвала воодушевить подрастающее поколение гордостью за историю, культуру и язык России.

"Сегодня наши дети – это основная гуманитарная линия нашей ответственности. Наше общее дело – воодушевить наших детей гордостью за свою культуру, историю, язык. И в первом ряду – это, конечно, гордость за наш язык", — сказала Васильева на III Ливадийском форуме, темой которого стали русский мир и русский язык, их исторические корни и направление развития.

По ее словам, власти активно поддерживают творческие поиски подрастающего поколения, проводя различные олимпиады по русскому языку и литературе, фестивали.