В Москве заработает портал для спасения книг, списанных из библиотек
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Запуск портала "Списанные книги" состоится 6 июня, в День русского языка, на малой сцене "Амфитеатра" книжного фестиваля "Красная площадь", сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.
"Благодаря порталу москвичи смогут найти издания, которые подлежат списанию. Понравившуюся книгу можно будет забронировать, а потом прийти в библиотеку и бесплатно забрать ее домой", — говорится в сообщении.
Впервые передача книг состоялась в прошлом году с 23 апреля по 1 июня. Тогда свыше 3,5 тысяч граждан безвозмездно получили выбранные книги, при этом основной массив художественной литературы был забронирован уже в первые дни реализации проекта. Проект доказал свою успешность и получил положительный отклик со стороны москвичей, поэтому в этом году было принято решение продолжить его реализацию.
Для того, чтобы забронировать книги, читателям необходимо зарегистрироваться на сайте портала. Однако один пользователь сможет выбрать себе не более 10 книг.
После выбора книг читатель получит уведомление о готовности заказа в личном кабинете или по электронной почте, и он должен будет забрать их в течение трех дней в библиотеке.
Ранее до принятия изменений в приказ Минкультуры РФ списанные книги библиотек сжигали или сдавали в макулатуру, теперь их могут передавать читателям.
"Положен конец варварской традиции уничтожения списанных книг. Тысячам экземпляров подарен шанс на новую жизнь и прочтение. Цивилизованное отношение к книге, пусть даже и списанной, победило чиновничьи страхи "как бы чего не вышло" – сказал руководитель департамента Александр Кибовский.
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