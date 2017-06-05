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Общество

В Москве заработает портал для спасения книг, списанных из библиотек

15:0405.06.2017
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© Fotolia / xyКниги и учебники. Архивное фотоКниги и учебники. Архивное фото
© Fotolia / xy

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Запуск портала "Списанные книги" состоится 6 июня, в День русского языка, на малой сцене "Амфитеатра" книжного фестиваля "Красная площадь", сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

"Благодаря порталу москвичи смогут найти издания, которые подлежат списанию. Понравившуюся книгу можно будет забронировать, а потом прийти в библиотеку и бесплатно забрать ее домой", — говорится в сообщении.

Впервые передача книг состоялась в прошлом году с 23 апреля по 1 июня. Тогда свыше 3,5 тысяч граждан безвозмездно получили выбранные книги, при этом основной массив художественной литературы был забронирован уже в первые дни реализации проекта. Проект доказал свою успешность и получил положительный отклик со стороны москвичей, поэтому в этом году было принято решение продолжить его реализацию.

Для того, чтобы забронировать книги, читателям необходимо зарегистрироваться на сайте портала. Однако один пользователь сможет выбрать себе не более 10 книг.

Покупатель в книжном магазине. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Степашин сообщил о снижении числа книжных магазинов
После выбора книг читатель получит уведомление о готовности заказа в личном кабинете или по электронной почте, и он должен будет забрать их в течение трех дней в библиотеке.

Ранее до принятия изменений в приказ Минкультуры РФ списанные книги библиотек сжигали или сдавали в макулатуру, теперь их могут передавать читателям.

"Положен конец варварской традиции уничтожения списанных книг. Тысячам экземпляров подарен шанс на новую жизнь и прочтение. Цивилизованное отношение к книге, пусть даже и списанной, победило чиновничьи страхи "как бы чего не вышло" – сказал руководитель департамента Александр Кибовский.

Книжный фестиваль "Красная площадь"
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкКнижный фестиваль "Красная площадь" проходит в самом центре российской столицы с 3 по 6 июня.Посетители на книжном фестивале Красная площадь в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Книжный фестиваль "Красная площадь" проходит в самом центре российской столицы с 3 по 6 июня.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкОткрыл фестиваль 3 июня глава Роспечати Михаил Сеславинский.Посетители на книжном фестивале Красная площадь в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Открыл фестиваль 3 июня глава Роспечати Михаил Сеславинский.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ этом году фестиваль приурочен ко дню рождения Пушкина и Дню русского языка.Зрители на церемонии открытия книжного фестиваля Красная площадь в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
В этом году фестиваль приурочен ко дню рождения Пушкина и Дню русского языка.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкБолее 400 издательств со всей России на фестивале представляют художественную, детскую, образовательную и научно-популярную литературу.Посетители на книжном фестивале Красная площадь в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Более 400 издательств со всей России на фестивале представляют художественную, детскую, образовательную и научно-популярную литературу.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЗа четыре дня на разных площадках фестиваля пройду порядка пятисот мероприятий.Посетители на книжном фестивале Красная площадь в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
За четыре дня на разных площадках фестиваля пройду порядка пятисот мероприятий.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкХудожественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет выступил на церемонии открытия книжного фестиваля "Красная площадь".Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Новая Россия Юрий Башмет на церемонии открытия книжного фестиваля Красная площадь в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет выступил на церемонии открытия книжного фестиваля "Красная площадь".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПисательница Татьяна Устинова провела встречу с читателями на фестивале "Красная площадь".Писательница Татьяна Устинова на книжном фестивале Красная площадь в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Писательница Татьяна Устинова провела встречу с читателями на фестивале "Красная площадь".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкГости фестиваля могут принять участие в бесплатной экскурсии по тургеневским местам, научиться писать гусиным пером и почитать книжные новинки на свежем воздухе.Посетители на книжном фестивале Красная площадь в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Гости фестиваля могут принять участие в бесплатной экскурсии по тургеневским местам, научиться писать гусиным пером и почитать книжные новинки на свежем воздухе.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВо время фестиваля работают визажисты, готовые создать новый образ всем желающим.Работа визажиста на книжном фестивале Красная площадь в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Во время фестиваля работают визажисты, готовые создать новый образ всем желающим.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНа фестивале прошел мастер-класс, посвященный искусству рисунка песком на стекле.Дети на мастер-классе рисунка песком на стекле на фестивале Красная площадь в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
На фестивале прошел мастер-класс, посвященный искусству рисунка песком на стекле.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПисатель Сергей Лукьяненко на Красной площади подписывал для читателей свои книги.Писатель Сергей Лукьяненко на книжном фестивале Красная площадь в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Писатель Сергей Лукьяненко на Красной площади подписывал для читателей свои книги.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВо время фестиваля проходят кинопоказы, концерты и презентации книжных новинок.Посетители на книжном фестивале Красная площадь в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Во время фестиваля проходят кинопоказы, концерты и презентации книжных новинок.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкОдин из участников книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве.Участники на книжном фестивале Красная площадь в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Один из участников книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПомимо тематических зон на Красной площади в фестивале задействованы также площадки на территории ГУМа.Посетители на книжном фестивале Красная площадь в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Помимо тематических зон на Красной площади в фестивале задействованы также площадки на территории ГУМа.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПосетители на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве.Посетители на книжном фестивале Красная площадь в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Посетители на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВпервые фестиваль "Книги России" прошел в июне 2015 года и стал ежегодным. В прошлом году фестиваль получил новое название — "Красная площадь".Книжный фестиваль Красная площадь в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Впервые фестиваль "Книги России" прошел в июне 2015 года и стал ежегодным. В прошлом году фестиваль получил новое название — "Красная площадь".
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